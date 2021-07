Vandoorne souffle la pole à Rowland

Pour la deuxième et dernière journée de course sur le circuit d'ExCeL London, théâtre de l'E-Prix de Londres, les conditions de piste sont bien meilleures que la veille mais restent évolutives, ce qui désavantage les pilotes du premier groupe des qualifications. Ainsi, ni Jake Dennis, vainqueur de la première course, ni Sam Bird, leader du classement général, ne signent le meilleur temps. On doit cette performance à Nyck de Vries, qui prend l'ascendant avec un temps de 1'20"511.

Le pilote Mercedes est ensuite battu par son coéquipier, Stoffel Vandoorne, après le passage du deuxième groupe. Le Belge améliore la marque en 1'20"459, tandis que Pascal Wehrlein, Lucas di Grassi et René Rast font provisoirement leur apparition dans le top 6. Ce classement devient définitif à la fin du passage du troisième groupe, les pilotes du quatrième groupe n'ayant pas réussi à s'immiscer dans la lutte pour la Super Pole en raison du retour de la pluie.

Parti en pole position du premier E-Prix de Londres, Alex Lynn valide un second ticket pour la Super Pole avec un temps de 1'20"319. Mitch Evans et Oliver Rowland sont également de la partie, tout comme Stoffel Vandoorne, Nyck de Vries et Maximilian Günther, qui avait eu un accident lors des qualifications du premier E-Prix de Londres.

De Vries est le premier à s'élancer dans cette Super Pole. Le pilote Mercedes améliore sa précédente marque en 1'20"353 mais reste en-dessous du temps établi précédemment par Lynn. Ce n'est pas battu par Günther, qui échoue pour quelques millièmes de seconde, en revanche c'est amélioré par Rowland (1'20"222). Le pilote Nissan e.dams, disqualifié de la première course pour une surconsommation d'énergie, n'est battu que par Stoffel Vandoorne pour 41 millièmes de seconde (1'20"181). Dernier à s'élancer, Alex Lynn part pour imiter le temps de Vandoorne mais un contact contre le mur le relègue en troisième position sur la grille de départ.

Il s'agit de la première pole position pour Stoffel Vandoorne et pour Mercedes depuis le premier E-Prix de Rome 2021. Une fois de plus, les hommes de tête au classement général sont les moins bien lotis. Bird, leader, n'est que 21e sur la grille, Félix da Costa, son dauphin, est 22e.

E-Prix de Londres 2021 - Qualifications 2 Pos. Pilote Équipe Temps Écart 1 Stoffel Vandoorne Mercedes 1'20.181 2 Oliver Rowland DAMS 1'20.222 0.041 3 Alex Lynn Mahindra Racing 1'20.248 0.067 4 Nyck de Vries Mercedes 1'20.353 0.172 5 Mitch Evans Jaguar Racing 1'20.376 0.195 6 Maximilian Gunther Andretti Autosport 1'20.398 0.217 7 Pascal Wehrlein Porsche Team 1'20.569 0.388 8 Robin Frijns Virgin Racing 1'20.620 0.439 9 Sergio Sette Camara Dragon Racing 1'20.641 0.460 10 Lucas di Grassi Team Abt 1'20.750 0.569 11 Sébastien Buemi DAMS 1'20.812 0.631 12 René Rast Team Abt 1'20.924 0.743 13 Norman Nato Venturi 1'20.977 0.796 14 Tom Blomqvist NIO Formula E Team 1'20.988 0.807 15 Joel Eriksson Dragon Racing 1'21.010 0.829 16 Andre Lotterer Porsche Team 1'21.038 0.857 17 Jake Dennis Andretti Autosport 1'21.042 0.861 18 Nick Cassidy Virgin Racing 1'21.043 0.862 19 Alexander Sims Mahindra Racing 1'21.064 0.883 20 Edoardo Mortara Venturi 1'21.080 0.899 21 Sam Bird Jaguar Racing 1'21.108 0.927 22 Antonio Felix da Costa Techeetah 1'21.195 1.014 23 Jean-Eric Vergne Techeetah 1'21.244 1.063 24 Oliver Turvey NIO Formula E Team 1'21.847 1.666