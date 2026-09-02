L'A2RL se prépare au défi d'Imola pour sa première course internationale

L'Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) entame sa troisième année. Deux saisons d'essais et de courses, tant dans le monde virtuel que dans le monde réel, ont permis des progrès considérables dans le domaine de la technologie des courses autonomes, et l'heure est venue de voir comment les circuits situés hors du Moyen-Orient s'adapteront à ce type de compétition. Désormais familiarisées avec Yas Marina, les cinq A2RL Pro Teams, l'élite de cette discipline, vont relever un nouveau défi à Imola. Mais fortes de plusieurs années d'expérience, relever le défi de ce circuit historique ne constitue peut-être plus le casse-tête qu'il aurait pu représenter il y a quelques années.

Au cours des deux premières campagnes, des écuries du monde entier se sont familiarisées avec une technologie de course sans pilote alors encore à ses balbutiements. La première année à Yas Marina a véritablement marqué les débuts du championnat. Les écuries savaient ce qu'elles devaient faire, mais leur compréhension de la tâche à accomplir était encore embryonnaire, ce qu'ASPIRE et l'A2RL elle-même avaient tenu à souligner à l'époque. Il s'agissait d'un test public de cette nouvelle technologie. Son deuxième événement public, organisé 18 mois plus tard, à nouveau à Yas Marina, a montré à quelle vitesse les équipes avaient progressé. Les vitesses en course étaient plus élevées, les dépassements n'étaient plus hésitants mais assurés, le pilotage s'était considérablement amélioré, et il y a même eu un "incident de course" qui a ajouté un peu de piment à la compétition. Les gens changent beaucoup en un an et demi, et la technologie de course autonome n'a pas fait exception. Les jambes n'étaient plus tremblantes lors de la seconde saison.

Les voitures EAV-25 de l'A2RL, basées sur les Superformula et atteignant 240 km/h, sont, quand des pilotes humains sont à bord, des machines incroyablement performantes. En dehors de la Formule 1, rares sont les monoplaces aussi rapides lorsqu'un humain est aux commandes. Le défi consiste ici à supprimer cette composante organique et à la remplacer par des suites de uns et des zéros. Pour la troisième saison de l'A2RL, les voitures ne présentent pratiquement aucune différence mécanique : une nouvelle boîte de vitesses avec de nouveaux rapports, ainsi que quelques modifications au niveau de la cartographie, mais c'est à peu près tout.

Le système autonome de l'EVA-25 occupe la place habituellement réservée au pilote. Ses différents capteurs, processeurs, caméras et algorithmes autonomes doivent penser, agir et ressentir comme un être humain, afin de reproduire ce qu'une personne ferait sur un circuit et de conduire aussi vite et aussi agressivement que possible. C'est le genre de chose qui, en théorie, semble facile à réaliser : faire rouler une voiture de course à grande vitesse sans qu'elle ne sorte de piste. En pratique, ce n'est vraiment, vraiment pas le cas.

Chaque équipe peut choisir les données et le matériel sur lesquels s'appuyer, ce qui signifie que chaque voiture possède sa propre personnalité et son propre style de pilotage. Vous pouvez le constater lors des essais et des compétitions, tout comme pour les pilotes humains. C'est là que réside la magie de l'A2RL.

La course d'Imola sera le troisième évènement de l'A2RL. Photo de: A2RL

Les concurrents ne sont pas des écuries de course traditionnelles. Ce sont des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, des universités… des personnes qui travaillent jour après jour avec des technologies de pointe. L'A2RL n'est pas un championnat au sens traditionnel du terme, mais au fil du temps, les mondes du sport automobile et de la technologie ne cesseront de s'entremêler : à l'avenir, le chef mécanicien et les codeurs seront tous deux en première ligne le jour de la course.

Au-delà d'une simple compétition, il s'agit d'un exercice de développement. La technologie utilisée ici est perfectionnée, mise en valeur et testée en vue d'applications concrètes. Si un LiDAR de pointe peut permettre un dépassement spectaculaire, il s'avère également extrêmement utile pour les taxis autonomes, les voitures particulières et une multitude d'autres applications. Le sport automobile a toujours été à la pointe du développement technologique grâce à l'environnement dans lequel il évolue : des situations contrôlées et intenses qui poussent les composants à leurs limites. S'il y a bien une chose capable de mettre à l'épreuve les capacités de plusieurs véhicules autonomes, c'est la compétition.

Alessandro Tucci, directeur exécutif de la House of Grand Challenges chez ASPIRE, l'organisme à l'origine de l'A2RL, le confirme : "L'autonomie est une technologie en plein essor et d'une grande importance. Elle définira de nombreux aspects de la vie à l'avenir, que ce soit pour ceux qui recherchent la commodité ou pour ceux à qui elle ouvrira un monde jusqu'alors inaccessible. Utiliser le sport automobile comme banc d'essai offre non seulement un cadre sûr pour développer cette technologie, mais constitue également un moyen très visible de montrer à quelle vitesse elle peut évoluer. L'A2RL est le seul championnat où cette technologie, ainsi que les esprits qui la conçoivent, peuvent être mis au défi dans des conditions extrêmes devant un large public : cela permet non seulement de montrer ce dont nous sommes capables, mais aussi de renforcer la confiance du public dans cette technologie. Le public sait que nous avons à cœur le sport automobile et les intérêts de la technologie. Se rendre à Imola montre que cette technologie peut s'adapter à n'importe quel circuit, à tout moment."

Il est juste de dire que la première année de compétition a été, vue de l'extérieur, un peu mouvementée. Avec une nouvelle technologie et un nouveau type d'équipe, les essais virtuels ne pouvaient les mener que jusqu'à un certain point avant que la réalité du sport automobile ne les rattrape. Une démonstration opposant une voiture pilotée par une machine à une autre pilotée par le talent issu de la F1 Daniil Kvyat a montré qu'il restait du chemin à parcourir avant que la machine ne puisse surpasser l'homme : l'écart entre les deux était important, même si la voiture autonome a prouvé qu'elle pouvait boucler un tour sans problème. Lors de l'édition de 2025, cependant, la voiture autonome a réduit cet écart sur un tour à moins d'une seconde.

Certes, l'A2RL est une organisation basée à Abu Dhabi, mais elle vise la compétition internationale depuis le tout premier jour. Différents circuits, différents pays, différentes conditions, et faire découvrir cette technologie à de nouveaux fans ont toujours été ses objectifs. Imola marque les premiers pas de la série sur la scène internationale. Pourquoi Imola ? Alessandro Tucci explique : "Nous nous sommes tournés vers l'international pour continuer à repousser les limites de la technologie autonome. Imola a été choisie en raison de sa difficulté et de la manière dont elle met les pilotes à l'épreuve, tant aujourd'hui que, comme on le sait, par le passé, ainsi que pour la technologie autonome que nous développons pour l'avenir. Cette technologie est constamment perfectionnée et repousse les limites : elle se situe à la pointe de ce qui est réalisable. Ce qui représente aujourd'hui un défi de taille sera bientôt maîtrisé, affiné et corrigé. C'est le seul espace où un tel développement est possible."

Avec son troisième évènement, l'A2RL passe à l'international. Photo de: A2RL

Les équipes n'arrivent pas dans l'inconnu à Imola. Comme on peut s'y attendre dans une compétition axée sur la technologie, les essais dans l'univers virtuel sont bien plus qu'une simple option : ils sont indispensables. Josh Roles, responsable des opérations chez A2RL, explique : "Cela témoigne de la qualité de notre logiciel de simulation via jumeau numérique et du championnat numérique en ligne que nous organisons avec les équipes, car nous avons intégré le circuit d'Imola dans ce jumeau numérique. Les équipes effectuent des essais dans cet environnement numérique depuis un certain temps déjà. Il en résulte que la transition du jumeau numérique au circuit réel s'est avérée extrêmement bénéfique et a constitué un apprentissage majeur pour nous."

Les cerveaux numériques des voitures n'ont pas nécessairement besoin de passer beaucoup de temps sur le circuit lui-même pour en apprendre le tracé ou les meilleures trajectoires. Une version de la piste numérisée par LiDAR est créée, puis mise à disposition des équipes pour qu'elles l'utilisent à leur guise. Elles peuvent passer des heures à effectuer des tours, à cartographier le circuit et à apprendre sans que cela n'entraîne de coûts élevés. La compétition numérique de l'A2RL oppose également les équipes les unes aux autres dans un espace sécurisé, ce qui leur permet d'apprendre les unes des autres et de découvrir leurs… particularités avant de se rencontrer dans le monde réel.

Les essais sur simulateur sont une chose, mais l'expérience réelle n'a pas de prix. Le temps passé par les équipes à Yas Marina a été luxueusement long. Elles ont disposé de semaines, voire de mois, pour prendre leurs marques sur l'asphalte. Pour Imola, le temps de piste est réduit à seulement dix jours. Lors des essais, les conditions n'étaient pas idéales. La pluie a contraint les écuries et les voitures à s'adapter à des surfaces variées : non seulement en raison des différences de revêtement, mais aussi de la présence d'eau. Rendre les véhicules et les systèmes autonomes résistants à la pluie a constitué une autre leçon pour les structures présentes lors de la troisième saison, et cela leur sera très utile à l'avenir. Moins de temps de piste et de la pluie ? Une première pour l'A2RL.

Contrairement aux années précédentes, la course d'Imola s'inscrira dans le cadre d'un week-end de compétition plus large. C'est un événement complémentaire qui ne cherche pas à prendre le dessus, mais à montrer aux fans de course ce dont il est capable. Participer à un grand week-end de course représente un nouveau défi pour les équipes : tant les machines que les pilotes devront respecter un programme précis. Heureusement, elles bénéficieront également, pour la première fois, du luxe d'une voie des stands ouverte.

Les fans peuvent s'inscrire pour assister à l'épreuve d'Imola. Photo de: A2RL

Ce dernier point a pour conséquence positive de donner aux équipes davantage de temps de piste. "Les équipes sont passées d'environ une heure et 20 minutes par jour à huit heures de temps de piste disponible. Nous avons constaté une multiplication par presque sept du temps de piste disponible", ajoute Roles.

Cependant, cela s'accompagne de nouveaux défis : "Elles doivent comprendre leur consommation de carburant. Elles doivent appréhender le trafic en piste, les écarts et les éléments qu'elles souhaitent tester. Cela s'est donc avéré extrêmement bénéfique. C'est formidable du point de vue de l'utilisation du circuit et c'est une pratique qui se poursuivra à coup sûr."

L'A2RL 2026 constitue une nouvelle avancée majeure pour le championnat, la technologie et les équipes. Un nouveau circuit à dompter avec de nouvelles technologies, ainsi que des éléments issus d'autres disciplines du sport automobile à intégrer dans une formule déjà assez complexe, formeront un mélange intéressant tant pour les concurrents que pour les fans.

Si vous êtes dans les environs, l'inscription pour assister à la course du samedi 5 septembre est gratuite et disponible ici.

Les temps forts de la course seront diffusés sur YouTube le dimanche 6 septembre, et vous pourrez retrouver des contenus liés à cet événement ici même, sur Motorsport Network. L'année 2025 a marqué un bond en avant considérable, et 2026 s'annonce encore plus prometteuse. Les champions 2024 et 2025, TUM, réussiront-ils le triplé ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir.