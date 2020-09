Giorgio Piola lance une nouvelle campagne Kickstarter pour SPEEDTRAP

Giorgio Piola, le plus grand artiste technique de la Formule 1, a lancé une nouvelle campagne Kickstarter pour offrir aux fans de la discipline une opportunité de vente directe qui rend cette montre de collection beaucoup plus abordable et qui propose également des cadeaux exclusifs.

Piola, qui a assisté à plus de Grands Prix que quiconque dans l'Histoire, a lancé sa toute nouvelle ligne de montres, la collection SPEEDTRAP, dans le cadre d'une édition limitée proposée en premier lieu via le site de financement participatif Kickstarter.

Tout au long de la campagne, il sera possible de se procurer une montre Piola SPEEDTRAP à partir de 400 dollars (environ 340 euros au taux de change actuel), ce qui est une véritable affaire pour une pièce unique et historique inspirée de l'Histoire de la F1.

Les modèles Piola SPEEDTRAP disposent de bracelets en silicone facilement interchangeables, de tachymètres sur la lunette et de cinq couleurs distinctes, chacune avec une illustration technique Piola gravée au dos. Les montres sont actionnées par un mouvement suisse de haute précision, sont assemblées en Suisse et portent fièrement la mention "Swiss Made" sur leur face.

Le chronographe Ronda 5040.D modifié mesure les dixièmes, les secondes et les minutes, et intègre un cadran pour la date et les secondes. Le verre est en saphir anti-reflets et la carrure est en acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale.

La collection SPEEDTRAP sera disponible en noir, bleu, vert, rouge et jaune, tandis que la carrure de la montre mesure 45 mm de large et 14,6 mm d'épaisseur. Chaque montre sera également livrée avec deux bracelets supplémentaires qui pourront être facilement échangés à tout moment pour toujours garder ce look branché.

Votre promesse de don permettra à ce projet passionnant de se concrétiser. De plus, les donateurs auront non seulement accès à des réductions spéciales sur les futurs prix de vente au détail, mais seront également récompensés par des cadeaux exclusifs inspirés de la Formule 1 qui accompagneront parfaitement la montre.

Piola déclare : "Il existe de nombreux parallèles entre le monde de la course automobile et celui des montres. Tous deux sont basés sur l'ingénierie mécanique, la performance et la beauté.

"Ma carrière dans la Formule 1 et mon amour pour les montres m'ont inspiré pour traduire la passion de la course automobile en une pièce d'horlogerie. Je veux donner à ceux qui me suivent et à tous ceux qui aiment le sport automobile la possibilité d'avoir une montre qui reflète la précision, l'excitation et la beauté qui ont fait d'eux des fans de la Formule 1."