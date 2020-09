Le cofondateur et président de la Formule E touché par le COVID-19

Ce lundi, le championnat de Formule E rapportait que 1421 personnes testées sur place à l'aéroport Tempelhof de Berlin avaient vu leur test revenir négatif, mais que deux avaient été positives.

Lors d'une conférence de presse avec un groupe de médias, dont Motorsport.com, le directeur et PDG de Mahindra Racing Team, Dilbagh Gill, avait confirmé faire partie de ces deux individus puisqu'il a été testé positif ce lundi.

Ce mercredi, c'est Alejandro Agag qui a également révélé qu'il avait été infecté par le nouveau coronavirus. Il a posté une image du vainqueur de la première course de l'E-Prix de Berlin, Antonio Félix da Costa, sur Instagram, avec écrit : "Félicitations pour cette superbe victoire lors de la course 1 de Berlin."

"Si triste de manquer ma toute première course de Formule E, que je dois regarder depuis ma chambre à Berlin. J'ai été testé positif pour le COVID à mon arrivée et je suis tous les excellents protocoles en place pour que tout le monde soit en sécurité. Tout le monde me manque dans le paddock !"

L'ensemble du personnel qui est présent dans la capitale allemande devait être testé négativement avant d'être autorisé à entrer sur le site et doit ensuite être testé tous les cinq jours. Ils ont également tous dû observer une quarantaine de 36 heures dans leur chambre d'hôtel respective en plus de ce test.

Gill a pour sa part indiqué qu'il allait faire face à "10 à 14 jours" d'isolement, en fonction des résultats du second test. Si Agag se plie au même protocole, il manquera les cinq autres courses de la saison 2019-2020 de FE.