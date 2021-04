Motorsport Games accueille Gérard Neveu en tant que conseiller

MIAMI, ÉTATS-UNIS - 7 avril 2021 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ : MSGM) ("Motorsport Games"), développeur et éditeur majeur de jeux de course et fournisseur d’écosystèmes eSport pour les championnats officiels de sports mécaniques dans le monde entier, annonce aujourd’hui que Gérard Neveu, promoteur très expérimenté, est nommé conseiller de Motorsport Games en sports mécaniques, agissant en tant que principal intermédiaire entre Motorsport Games et les championnats internationaux ainsi que l’industrie des sports mécaniques en général. Gérard Neveu sera chargé de développer, d'améliorer et de mettre en œuvre des projets et des accords entre l'activité eSport de Motorsport Games et l'industrie des sports mécaniques, tout en garantissant une authenticité maximale des offres virtuelles de Motorsport Games.

Reconnu et respecté dans le milieu des sports mécaniques, Gérard Neveu rejoint Motorsport Games après avoir été le PDG du Championnat du monde d’endurance de la FIA (WEC) pendant dix ans. En 2020, en collaboration avec Motorsport Games et l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), il a organisé l’événement eSport de l’année : les 24 Heures du Mans virtuelles, qui ont attiré 14,2 millions de téléspectateurs et ont généré plus de 131 millions d’impressions numériques durant l’événement. Plus grande épreuve eSport de l’Histoire, les 24 Heures du Mans virtuelles ont connecté 200 des pilotes les plus connus du monde réel et de l’eSport à travers 30 pays différents pour 25 heures de diffusion en direct.

"Avec la grande expérience de Gérard, nous sommes certains qu'il veillera à ce que notre marque reste authentique et continue à résonner et à se développer au sein de l'industrie, tout en créant un divertissement et un contenu de classe mondiale", déclare Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games. "Chez Motorsport Games, les sports mécaniques ne font pas seulement partie de notre marque, c’est notre ADN. Des experts de l'industrie comme Gérard renforcent notre authenticité et garantissent notre grande ambition, en créant les nouvelles opportunités commerciales les plus formidables pour notre société et nos fans."

"Motorsport Games est en train de devenir le leader incontournable dans le domaine des courses virtuelles. Je suis impatient de travailler avec l’équipe pour développer les prochains grands événements en direct de notre société et continuer à partager les joies des courses virtuelles auprès des fans du monde entier", ajoute Gérard Neveu. "Les courses virtuelles et les sports électroniques sont devenus des éléments majeurs de l'avenir dans le monde des sports mécaniques et je suis honoré de pouvoir faire partie de ce phénomène. En reliant les sports mécaniques de la vie réelle aux courses virtuelles, nous pouvons créer une toute nouvelle communauté qui ne regarde pas juste la télévision, mais qui participe réellement à des courses de classe mondiale."

Motorsport Games a acquis une réputation d'excellence et s'est rapidement transformé en partenaire de choix pour de nombreux championnats à travers le monde. Motorsport Games dispose de licences pour développer et publier des jeux et des compétitions eSport basés sur la NASCAR, les 24 Heures du Mans et le British Touring Car Championship. En plus de ses projets d'acquisition de rFactor2 et de Studio 397, la société a récemment annoncé l'acquisition de KartKraft, le principal simulateur de course de kart, et ses projets d'achat du développeur de jeux mobiles Digital Tales.