Jean Todt : "Donner quelque chose en retour"

Fin 2021, Jean Todt a quitté la présidence de la FIA après plus de dix ans de mandat. Auparavant, le Français avait participé à l'écriture des plus belles pages de l'histoire de Peugeot et Ferrari en ayant emmené les deux constructeurs automobiles vers de nombreuses victoires en Rallye, en Endurance et en Formule 1.

La retraite, Todt n'y pense pas encore. Il continue notamment d'assurer ses fonctions d'Envoyé spécial pour la sécurité routière à l'ONU, parmi une liste importante de missions qui lui sont confiées. Lors d'un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, l'ancien président de la FIA a expliqué que son mandat au sein de la fédération et ses engagements extérieurs au monde de l'automobile étaient pour lui une manière de "renvoyer l'ascenseur".

"J'ai été copilote, j'ai dirigé Peugeot en Rallye, en Cross-country, en Endurance, puis j'ai dirigé Ferrari en Formule 1, en sport automobile et au niveau de toute l'entreprise. Et puis j'ai été élu président de la FIA. Pour moi, c'était une façon de donner quelque chose en retour parce que j'ai connu un certain succès dans ma carrière [et] je pense que cela implique la responsabilité de donner quelque chose en retour, pas seulement à certaines activités."

"Notre institut médical [l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, ndlr] est quelque chose de très important, mon engagement au Myanmar à travers la Fondation Aung San Suu Kyi, mon engagement en tant que membre de la Fondation Ban Ki-moon, mon engagement à travers l'Institut international pour la paix, tout cela est important dans cette partie de ma vie."

24H du Mans 1992 : Derek Warwick, Yannick Dalmas, Mark Blundell avec Jean Todt sur le podium

"Et il est clair que la [présidence de la] FIA a été une occasion de promouvoir le sport automobile. Je pense que nous avons renforcé la Formule 1, nous avons créé un nouveau règlement avec les moteurs hybrides, nous avons pris des décisions difficiles en matière de sécurité, comme le Halo. Sous ma présidence, nous avons créé un championnat de Formule E, qui est maintenant un Championnat du monde, nous avons recréé un nouveau championnat d'Endurance. L'année prochaine, nous avons décidé qu'il y aura 13 ou 14 constructeurs avec la catégorie Hypercar."

"Je pourrais passer beaucoup plus de temps à énumérer ce que nous avons réalisé. Nous avons augmenté de manière significative les finances de l'organisation, nous avons augmenté [la taille de] l'organisation dans son ensemble, et nous avons donné accès au sport automobile à beaucoup plus de participants. Et, bien sûr, la mobilité, qui est une partie essentielle de la FIA. Sur cela, j'ai déjà fait beaucoup d'efforts pour créer une synergie entre le sport, le laboratoire et la mobilité et pour faciliter la vie des usagers de la route à travers les clubs et les automobiles clubs, qui sont répartis dans environ 150 pays."

L'héritage de Jean Todt est particulièrement important compte tenu de la longévité de sa carrière et des nombreuses casquettes que le Français a pu enfiler. Mais la manière dont on se souviendra de lui ne lui importe que très peu.

"Je pense que c'est très personnel. Ce qui est très important, c'est que l'on se souvienne de vous pour votre loyauté, votre intégrité et ce que vous avez fait, et j'ai fait de mon mieux en respectant mes valeurs", a-t-il estimé. "Je dis toujours que les meilleures années sont encore à venir, donc je suis encore chanceux parce que je peux voyager, je peux être autonome, mon cerveau fonctionne encore, je suis encore motivé. Pour moi, c'est une bénédiction."

"Je n'ai aucun souhait sur la façon dont je veux que l'on se souvienne de moi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai apprécié chaque chapitre de ma vie en étant aussi passionné que je l'étais lors [de mes débuts]. Je veux dire, si l'on regarde en arrière, je pense que j'ai de bons souvenirs."

Propos recueillis par Federico Faturos