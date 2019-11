Volkswagen cesse son soutien aux programmes avec moteurs à combustion

Dans un communiqué publié ce vendredi, Volksagen a déclaré que sa branche compétition mettait "clairement l'accent sur les voitures de course totalement électriques" et allait faire ses adieux aux programmes habituels, avec notamment la fin de la production de la Golf GTI TCR en fin d'année.

Expliquant cette décision radicale d'aller vers le 100% électrique, le directeur de VW Motorsport, Sven Smeets, a déclaré que les sports mécaniques pouvaient être "précurseurs" dans le développement de véhicules électriques. Volkswagen a indiqué que le prototype ID.R, qui a signé des records à Pikes Peak, Goodwood et sur le Mont Tianmen, ainsi que le record électrique de la Nordschleife du Nürburgring, continuerait de jouer le rôle de "pionnier sur le plan technologique".

Ce sera également le cas pour les nouveaux projets liés à la famille des "ID.", qui seront développés autour de la même base, qui sera également utilisée dans l'industrie automobile. "D'un côté, cela sert de laboratoire dynamique pour le développement de futures voitures de production et, de l'autre, de plateforme marketing convaincante pour inspirer les gens à avancer vers la mobilité électrique", a ajouté Smeets.

"C'est pourquoi nous allons nous focaliser plus que jamais sur les engagements électriques d'usine et continuer d'étendre nos activités avec le développement du MEB [plateforme modulaire électrique, ndlr]. La technologie innovante pertinente pour la voiture du futur est au centre de nos préoccupations.”

Un porte-parole a confirmé à Motorsport.com que la décision allait mettre fin immédiatement au développement de la nouvelle voiture de TCR basée sur la Golf Mk8 et à l'alliance de Volkswagen avec le Sébastien Loeb Racing en WTCR. Quant à la Polo GTI R5 de rallye, elle reste dans l'offre cliente de Volkswagen et sera encore produite, mais ne sera plus soutenue par des engagements officiels.

Avec Jack Cozens