Audiences records pour les 24 Heures du Mans Virtuelles en TV et sur le digital

La toute première édition virtuelle des 24 Heures du Mans, disputée le week-end dernier (13 et 14 juin), a enregistré d’impressionnants chiffres d’audience TV et digitale, surpassant tous les précédents records connus pour une course automobile esports unique.

Cet événement a réuni 200 pilotes de 37 pays différents, en compétition sur 170 simulateurs dans le monde entier, ainsi que 50 voitures engagées (30 LMP et 20 GTE) sur le mythique circuit français des 24 Heures du Mans.

La 88e édition des 24 Heures du Mans ayant été reportée aux 19 et 20 septembre, conséquence de la pandémie de COVID-19 empêchant toute compétition en Europe avant le mois de juillet, décision a été prise d’organiser une course esports réunissant les meilleurs pilotes professionnels, des équipes renommées avec l’élite du sim racing.

Cette course a été remportée par Rebellion Williams Esport, tandis que Porsche Esports Team s’est imposé en GTE.

Les 24 Heures du Mans Virtuelles ont su atteindre le parfait équilibre, avec un plateau riche de stars internationales, un public mondial ‘captif’ (dû en partie aux restrictions actuelles de déplacement) et très impatient de suivre le programme télévisé totalement créé et dédié à cet évènement.

Une énorme audience cumulée de plus de 14,2 millions a pleinement profité de 25 heures de spectacle dans 57 pays différents sur les grandes chaînes télé internationales comme Eurosport, ESPN, Sky Sports et J-Sports. S’ajoutent près de 49 millions d’impressions cumulées sur les réseaux sociaux, atteignant des chiffres bien au-delà de tous les précédents records du championnat.

Faits importants et chiffres-clés :

131.5 millions d’impressions générées du hashtag #LeMans24Virtual

d’impressions générées du hashtag #LeMans24Virtual 14.2 millions de téléspectateurs en audience TV/OTT (source : YouGov Sport)

de téléspectateurs en audience TV/OTT (source : YouGov Sport) 48,919,403 impressions sur les réseaux sociaux (cumul FIA WEC, ACO et Motorsport Games) pour la seule semaine de course

impressions sur les réseaux sociaux (cumul FIA WEC, ACO et Motorsport Games) pour la seule semaine de course 8,669,683 vidéos vues (cumul FIA, ACO et Motorsport Games - Source : Hookit)

vidéos vues (cumul FIA, ACO et Motorsport Games - Source : Hookit) 1,451K de ‘mentions’ en ligne entre les 9 et 16 juin 2020 (source : Meltwater), avec 3,37 milliards de cible potentielle estimée sur le monde entier

de ‘mentions’ en ligne entre les 9 et 16 juin 2020 (source : Meltwater), avec 3,37 milliards de cible potentielle estimée sur le monde entier 200 pilotes venus de 37 pays différents

pilotes venus de pays différents 170 simulateurs dans 30 pays différents

simulateurs dans pays différents 2 serveurs (1 serveur principal et 1 en backup) exploités pour rFactor 2 par des équipes basées dans 3 pays

serveurs (1 serveur principal et 1 en backup) exploités pour rFactor 2 par des équipes basées dans pays 13 millions de connexions sur le système de chronométrage officiel Alkamel

de connexions sur le système de chronométrage officiel Alkamel 371 tours couverts par la voiture victorieuse de Rebellion Williams Esports (n°1)

tours couverts par la voiture victorieuse de Rebellion Williams Esports (n°1) 25 heures de commentaires pour une émission diffusée dans 57 pays

heures de commentaires pour une émission diffusée dans 57 pays 34 personnalités du monde entier interviewées durant l’émission, dont 3 Champions du Monde de Formule 1, 3 champions IndyCar, 10 champions WEC et vainqueurs des 24 Heures du Mans, 3 princes et 1 princesse !

personnalités du monde entier interviewées durant l’émission, dont Champions du Monde de Formule 1, champions IndyCar, champions WEC et vainqueurs des 24 Heures du Mans, princes et princesse ! Une organisation de 130 personnes incluant la production, le sport, le marketing, les médias, le digital, la télévision, la logistique, etc.

En amenant la passion et l’effervescence de la plus célèbre course d’endurance du monde dans l’univers virtuel d’une nouvelle génération de fans du monde entier, les 24 Heures du Mans Virtuelles ont démontré l’énorme croissance et le potentiel de l’esports, déjà constaté à une échelle plus modeste dans le cadre des Le Mans Esports Series.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) : "La première édition des 24 Heures du Mans Virtuelles a été digne du nom du Mans, et a parfaitement capté l’émotion, la tension et la magie vécues dans la vraie vie chaque année au mois de juin. Toutes nos félicitations à tous les concurrents et à toutes les équipes qui ont rendu possible cet événement exceptionnel."

Gérard Neveu, Directeur Général du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) et des Le Mans Esports Series : "Un tel événement n’aurait pas été possible sans l’enthousiasme et la conviction de tous nos partenaires, à commencer par l’ACO et Motorsport Games. Nos partenaires commerciaux nous ont permis de capitaliser sur cette course et de la partager à l’échelle mondiale. Un immense merci à toutes les personnes impliquées, et tout spécialement à nos fans."

Dmitry Kozko, Directeur Général de Motorsport Games : "Les 24 Heures du Mans Virtuelles illustrent parfaitement ce qu’il est possible d’accomplir quand le monde du Sport Automobile et celui de l’Esports œuvrent en parfaite synergie. La coopération, l’engagement et la collaboration de chacun, impliqué dans ce projet, nous ont permis de projeter la course esports vers de nouveaux horizons. Les équipes et pilotes du Sport Automobile et du esports ont très rapidement mesuré le potentiel de cet évènement et ces exceptionnels résultats en témoignent."