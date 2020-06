Brooks et Giles s'imposent en eNASCAR Heat Pro League à l'Iowa

Xbox One

Justin Brooks a mené le peloton jusqu'au drapeau vert pour la course de 70 tours sur Xbox One, menant devant le leader du championnat Daniel Buttafuoco. Les deux hommes ont alors creusé l'écart sur le peloton. Après 23 tours, Buttafuoco a pris la tête durant les arrêts au stand sous drapeau vert. Brooks ne s'est pas laissé faire et est rapidement repassé.

C'est lorsque Buttafuoco était une nouvelle fois au stand que le drapeau jaune a été agité pour un accident. Il a pu repartir en tête, devant Brooks et Brian Tedeschi. Brooks a pu reprendre les commandes alors que la bataille pour la troisième place faisait rage avec Tedeschi, Sam Morris et d'autres.

Huit tours avant l'arrivée, une nouvelle neutralisation a lancé un sprint final vers l'arrivée. Brooks s'est imposé pour JTG Daugherty Throttlers, deux dixièmes devant Buttafuoco, qui continue de mener le championnat. Tedeschi a terminé troisième, Morris quatrième et Matthew Heale cinquième.

Pos. Grille Pilote Équipe

1. 1 Justin Brooks JTG Daugherty Throttlers

2. 3 Daniel Buttafuoco Germain Gaming

3. 5 Brian Tedeschi Team Penske eSports

4. 11 Sam Morris Hendrick Motorsports GC

5. 13 Matthew Heale Gibbs Gaming

6. 10 Tyler Dohar JR Motorsports

7. 7 Slade Gravitt Wood Brothers Gaming

8. 12 Jordan McGraw RCR eSports

9. 4 Diego Alvarado Petty eSports

10. 6 Jose Ruiz Leavine Family Gaming

11. 2 Luis Zaiter Chip Ganassi Gaming

12. 14 Riley Ogle GoFas Gaming

13. 9 Nick Walker Roush Fenway Racing

14. 8 Matthew Selby Stewart-Haas eSports

PS4

La course PS4 a débuté difficilement avec un accident dès le premier tour. Le poleman Corey Rothgeb était en tête mais a vite été débordé par Brandyn Gritton. Josh Parker a également pris les commandes plus tard avant une neutralisation à 54 tours du but pour un gros crash dans le peloton. Parker a connu des problèmes de connexion au restart, déclenchant un nouvel incident à la sortie du Turn 2.

Les autres autour de lui semblaient prudents jusqu'à ce que Cody Giles prenne la tête à un peu plus de 40 tours de l'arrivée. Mike Braas l'a vite suivi devant. Une neutralisation à sept tours de la fin a créé un nouveau sprint final. Le restart était incroyable, des voitures se percutant à chaque virage, mais le tout est resté sous régime de drapeau vert.

Devant, tout allait bien pour Giles qui s'est imposé pour Wood Brothers Gaming. Gritton est revenu pour finir deuxième à six dixièmes de seconde. Joey Stone a terminé troisième, Braas quatrième et Josh Harbin cinquième. Le classement PS4 s'est fortement resserré, Giles menant maintenant avec un point d'avance sur Rothgeb, deux sur Harbin et trois sur Kyle Arnold.

Pos. Grille Pilote Équipe

1. 4 Cody Giles Wood Brothers Gaming

2. 2 Brandyn Gritton Stewart-Haas eSports

3. 7 Joey Stone RCR eSports

4. 3 Mike Braas Petty eSports

5. 10 Josh Harbin Leavine Family Gaming

6. 5 Kyle Arnold Germain Gaming

7. 14 Jason Mitchell GoFas Gaming

8. 13 Nick Jobes Hendrick Motorsports GC

9. 1 Corey Rothgeb Team Penske eSports

10. 9 Brandon Hanna Roush Fenway Gaming

11. 11 Joe Gornick JR Motorsports

12. 12 TJ McGowan JTG Daugherty Throttlers

13. 6 Maxwell Castro Chip Ganassi Gaming

14. 8 Josh Parker Gibbs Gaming