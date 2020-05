Günther peut-il signer le hat-trick virtuel à Monaco ?

Pour la troisième course du Race at Home Challenge, en partenariat avec Motorsport Games dans le but de collecter des fonds pour lutter contre le coronavirus avec l'UNICEF, la compétition virtuelle revient sur le tracé de Formule E de Monaco. Maximilian Günther a déjà brillé dans les rues virtuelles de la Principauté sur rFactor 2, mais ce n'était que lors d'une course de pré-saison qui ne comptait pas pour ce championnat.

Cette fois, cependant, les points compteront et les 24 pilotes officiels de la discipline prendront part à la course. Alexander Sims, équipier de Günther, guide Motorsport.com pour un tour du circuit.

Virage 1 - Sainte Dévote

La configuration Formule E du circuit de Monaco suit la piste du circuit de Grand Prix jusqu'à Sainte Dévote, le premier virage à droite : "C'est une zone de gros freinage avec un léger virage, donc il faut tenter de tendre la trajectoire autant que possible", explique Sims. "Il est assez facile de perdre la voiture, car sur rFactor 2, nous avons deux vitesses. Quand vous changez de rapport, ça donne un coup à l'arrière. Si vous changez au mauvais endroit, vous pouvez perdre l'arrière de la voiture ou, au contraire, bloquer les roues avant et aller au large. C'est un virage assez difficile et il est en aveugle. Il est donc important de toucher le point de corde car il faut retraverser la piste."

Virages 3 et 4 - Nouvelle Chicane

Plutôt que prendre la montée jusqu'au Casino, le tracé Formule E change de trajectoire et descend pour rejoindre le circuit F1 à la Nouvelle Chicane, sur le port. Il y a un virage à 180 degrés avec deux points de corde là où les deux circuits se retrouvent : "Bien qu'on pense au départ que freiner tard va être important puisqu'il s'agit d'un gros freinage, le virage est tellement lent que conserver la bonne trajectoire et garder une vitesse minimale aussi haute que possible est vraiment crucial", poursuit Sims. "Vous pouvez perdre une demi-seconde au tour sans même vous en rendre compte car vous étiez 3 km/h trop lent dans ce virage, et c'est très difficile à sentir sur un simulateur. Vous pouvez aussi devoir vous écarter d'un mètre pour ralentir encore et revenir pour le second point de corde."

Virage 5 - Tabac

Après une bonne sortie à la Nouvelle Chicane, la piste mène jusqu'au Tabac, qui marque l'entrée dans le complexe de la Piscine. Dans un circuit qui n'offre qu'un nombre limité de virages rapides, il est critique d'emprunter une bonne trajectoire pour conserver une bonne dynamique : "C'est à haute vitesse et soigner votre trajectoire est très important car si vous êtes un peu en dehors, vous devez nettement changer votre vitesse minimale ou vous raterez totalement votre sortie. Il faut être très précis, mais sans toucher le rail intérieur et arracher votre roue !"

Virages 6/7 et 8/9 – La Piscine

"La première partie de la Piscine est plutôt simple", explique Sims au sujet du gauche-droite. "Une fois que vous avez le rythme, c'est à fond sur le simulateur et ça offre une bonne liberté d'action." Le complexe se resserre après une courte ligne droite : "La voiture est normalement chargée. Il est assez facile de tourner légèrement à droite et il faut mettre la voiture droit sans quoi vous perdez l'arrière. Sur la gauche en sortant du virage, vous devez éviter le vibreur saucisse, et il y a un peu de liberté si vous le coupez, selon comment vous entrez dans la courbe."

Virage 11 – La Rascasse

Bien qu'il soit noté par la FIA comme une courbe, le virage 10 se passe à fond avant d'arriver à la célèbre Rascasse : "C'est un virage difficile car la voiture subit des charges latérales au freinage", analyse le pilote BMW. "Il y a un petit changement de direction, vous tournez d'abord à gauche et vous passez ensuite vers la droite."

"Le deuxième mur, pour moi, est le plus difficile à bien négocier. Vous le voyez tellement tard que vous avez déjà mis la voiture dans le virage. En quelque sorte, vous espérez que la trajectoire que vous avez choisie corresponde à la bonne trajectoire. Il y a aussi ce changement de rapport étrange vers la fin de la zone de freinage, il est donc facile de perdre l'arrière si vous le faites mal."

Virage 12 – Anthony Noghès

Il y a une courte chance d'écraser l'accélérateur avant le 12e et dernier virage, connu sous le nom d'Anthony Noghès. Vu la position basse des pilotes, un cône est parfois placé au sommet de la barrière afin qu'ils aient un objectif visuel : "Il faut faire une entrée calme, ne pas freiner tard ni entrer vite, particulièrement sur le simulateur", poursuit Sims. "Il faut avoir une bonne trajectoire pour pouvoir accélérer tôt et bien. Il y a une longue ligne droite après et j'ai remarqué qu'il est très facile d'arriver trop vite et de perdre plusieurs dixièmes en sortie de virage, en ne gagnant que quelques centièmes en entrée. C'est un virage qu'il est essentiel de ne pas attaquer sur les freins."

Une course à regarder sur Motorsport.com

La troisième manche du Race at Home Challenge sera diffusé sur le site de la Formule E, sur Motorsport.com, sur Youtube, Twitter et Twitch. Le direct débutera ce samedi 9 mai à 16h30.