Un joueur découvre des codes de triche… pour Gran Turismo 4 !

En effet, le moddeur français de 25 ans répondant au pseudonyme de "Nenkaai", un adepte de la simulation créée par Kazunori Yamauchi, a découvert il y a quelques jours une série de codes de triche (cheat codes en anglais) pour obtenir moult argent, permis et succès d’une simple manipulation de la manette !

Ceux qui ont pu jouer au jeu mythique savent à quel point il est difficile et surtout long de finir le mode "Simulation" de cet opus bien plus complet – il comprend presque 600 voitures – que son prédécesseur dévoilé trois ans auparavant.

L’information est d’autant plus surprenante que Gran Turismo 4 est sorti le 28 décembre 2004 au Japon (il y a donc 18 ans et 3 mois) et s’est vendu à près de 12 millions d’exemplaires dans le monde entier. On est loin d’un titre anonyme que peu de "hackers" ont eu entre les mains…

Concernant les fameux codes, il est à retenir qu’ils ne fonctionnent que si vous avez passé 365 jours d’activité ou plus dans le calendrier du jeu, ce qui fait déjà un bon paquet d’heures.

Pour obtenir 10 millions de crédits, appuyez sur :

Select, gauche, droite, droite, bas, haut, haut, gauche, bas, haut, droite, gauche, bas, L1, R1, Select

Pour passer un permis :

Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, Select

Pour obtenir l'or sur une épreuve spécifique de permis :

Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select

Pour obtenir l'or sur n'importe quel événement :

Select, L1, haut, haut, Select, R1, bas, bas, Select, L2, Select, R2, Select

Une astuce qui aurait été salvatrice pour de nombreux joueurs s’étant cassé les dents (ou les doigts) sur les fameuses épreuves de permis, au nombre de 80, de Gran Turismo 4…

Si d’aventure vous voulez essayer cette technique sans vouloir rebrancher votre PlayStation 2, sachez que des émulateurs tels que PCSX2 permettent de jouer depuis votre PC à Gran Turismo 4, à la condition, bien sûr, que vous possédiez une copie du jeu original.