Le MotoGP présente le format du GP d'Espagne virtuel

Après deux premières épreuves virtuelles, le MotoGP organise ce week-end son Grand Prix d'Espagne virtuel, avec pour la première fois des courses réservées aux trois catégories de vitesse moto. Comme lors d'une course réelle, le Moto3 prendra la piste en premier, avant le Moto2 et enfin le MotoGP, qui disputera une course de 13 tours du circuit de Jerez, soit la moitié d'une distance réelle.

Onze pilotes seront au départ, dont les deux frères Márquez pour Repsol Honda. Danilo Petrucci représentera Ducati, Maverick Viñales l'équipe officielle Yamaha, Álex Rins pilotera pour Suzuki, Fabio Quartararo pour Petronas Yamaha. Le vainqueur de la dernière course disputée en Autriche, Pecco Bagnaia, sera là pour Pramac Ducati, tout comme Tito Rabat pour Avintia, Lorenzo Savadori pour Aprilia et les deux pilotes KTM Tech3 Miguel Oliveira et Iker Lecuona, qui piloteront à l'occasion pour l'équipe officielle.

Dix pilotes seront présents en Moto2 tout comme en Moto3. La diffusion de ce Grand Prix d'Espagne virtuel débutera à 15h heure française, avec d'abord un résumé des trois séances qualificatives puis les trois courses. Le tout sera retransmis comme pour les Stay At Home GP par Canal+ en France. Les courses se disputeront pour la première fois sur MotoGP 20, le nouveau jeu officiel du championnat du monde, sorti jeudi dernier.

La course servira également à récolter des fonds pour Two Wheels For Life, une association caritative dont le but est de lutter contre le coronavirus et d'autres maladies, notamment en Afrique sub-saharienne. Les dons sont ouverts à cette adresse, et ce jusqu'à une semaine après le Grand Prix d'Espagne virtuel.