La 2e manche du Race at Home Challenge de FE se prépare

Le championnat a été lancé en partenariat avec Motorsport Games afin d'occuper la pause forcée liée au nouveau coronavirus.

Autour du circuit de Monaco version FE, Günther a signé la victoire lors de la course de test de pré-saison devant le pilote Mercedes, Stoffel Vandoorne. Mais le Belge a répondu durant la manche de Hong Kong le week-end dernier, en prenant la pole position et en menant assez facilement les premiers tours. Il semblait en course pour la victoire jusqu'à un contact avec une barrière qui l'a fait reculer à la sixième place, alors que Günther héritait du commandement et parvenait à contenir Nick Cassidy jusqu'au drapeau à damier.

Champion en titre de Super Formula, Cassidy ne pourra pas affronter l'Allemand puisque le pilote Envision Virgin Racing Sam Bird va enfin faire ses débuts en simracing. Bird, qui a gagné lors de chaque saison de FE jusqu'ici, a été aidé par la discipline pour installer un câble ethernet de 150 m dans sa maison et est désormais en capacité de pouvoir concourir.

Cela veut dire que les 24 pilotes de Formule E seront tous présents, faisant du Race at Home Challenge le championnat le plus important soutenu par les pilotes officiels.

S'exprimant lors de la conférence de presse en ligne d'avant-course, Bird a déclaré : "Je suis vraiment excité de rejoindre tous les autres, je me suis senti un peu à l'écart ! J'ai hâte de courir ce week-end. J'ai passé beaucoup de temps sur le simulateur à essayer de m'améliorer, à essayer de faire des temps au tour. Il semble que je sois plus proche du rythme, donc je suis optimiste, je peux y arriver. J'ai l'impression d'être plus régulier et plus rapide, ce qui est très bien."

La préparation pour chaque course a été féroce : le double Champion de FE Jean-Éric Vergne et son équipier chez DS Techeetah, Antonio Félix da Costa, qui mène actuellement aux points lors de la saison 2019-2020, ont échangé leurs réglages pour Hong Kong pendant qu'ils participaient au Podcast d'Autosport sur la Formule E, "Current Affairs".

Mais les points de référence réels ont été partiellement remis à zéro pour la deuxième manche ce week-end car le peloton va découvrir un tout nouveau circuit. Plutôt que d'utiliser un circuit pré-existant sur le jeu rFactor 2, la course se tiendra sur un tracé généré par ordinateur à Jersey City, proche de l'endroit où se tient l'E-Prix de New York à Brooklyn.

La course (qui aura lieu ce samedi 2 mai) pourra être regardée sur le site de la Formule E, ainsi que sur Motorsport.com, Facebook, YouTube, Twitter et Twitch avec une diffusion qui démarrera à 16h30.

Le Race at Home Challenge est organisé en soutien de l'UNICEF, pour soutenir les familles et les enfants affectés par le coronavirus pendant la fermeture des écoles et les pertes de revenus.

En plus de la course principale pour les pilotes officiels du championnat, le Race at Home Challenge comprend également une grille de départ pour les meilleurs simracers du monde. Le champion au terme des huit courses remportera un test réel au volant d'une FE de Gen2 plus tard dans l'année.