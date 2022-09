Aleix Espargaró : "On ne peut pas perdre plus de points"

Charger le lecteur audio

Les trois courses disputées depuis la pause estivale ont coûté cher à Aleix Espargaró. Deuxième du championnat à 21 points de Fabio Quartararo au soir du Grand Prix des Pays-Bas, il accuse maintenant un retard de 32 unités sur le Français et a vu Pecco Bagnaia, l'homme fort du moment, passer devant lui après son succès à Misano. Le pilote Aprilia a conscience qu'un rebond sera nécessaire au Grand Prix d'Aragón afin de rester dans la lutte pour le titre.

"Le championnat touche à sa fin, on arrive dans la dernière partie", a rappelé Espargaró en conférence de presse. "Il y aura cinq courses en six semaines, ça sera fou, très fun, très exigeant. On ne peut pas perdre plus de points, on doit redevenir plus performants, comme dans la première partie de la saison. J'aime Aragón et j'espère qu'on pourra renouer avec le podium."

Les résultats des dernières courses n'ont en fait pas été si mauvais pour Espargaró. Sa neuvième place à Silverstone peut s'expliquer par sa lourde chute à la veille de la course, tandis que les sixièmes positions conquises au Red Bull Ring et à Misano sont à relativiser, ces deux pistes lui ayant souvent posé problème. "Avant, quand je faisais sixième, on faisait une fête chez Aprilia !", rappelait-il ainsi après l'arrivée du Grand Prix de Saint-Marin.

Le bilan comptable des deux dernières courses a donc été maigre mais sur le plan sportif, Espargaró n'a vu que du positif : "Il est évident que deux sixièmes places, ce n'était pas l'idéal en termes de points pour le championnat, mais ces circuits étaient très difficiles. Je suis fier de ces sixièmes places parce que j'ai produit un gros effort donc j'étais satisfait. Maintenant, on est sur un circuit que j'aime beaucoup. Aragón est l'un de mes circuits préféré du calendrier donc je suis impatient."

Aleix Espargaró

À l'inverse des dernières pistes visitées par le plateau, le MotorLand Aragón semble en effet taillé pour l'Aprilia et le pilotage d'Aleix Espargaró. En six départs avec la RS-GP sur ce circuit, il s'est classé quatre fois parmi les sept premiers, y compris dans des saisons difficiles pour Aprilia.

"Il y a beaucoup de virages sur l'angle", a souligné le Catalan. "On a du mal, surtout moi, dans les freinages en ligne, je n'arrive pas à ralentir la moto. Mais dès qu'on doit freiner sur l'angle et qu'il y a ce genre d'accélération, la moto est très stable et performante. C'est pour ça qu'Aragón nous a réussi par le passé et la version 2022 de la moto est la meilleure donc je suis impatient de la tester cette année."

Espargaró arrive sur le circuit légèrement diminué après s'être fracturé l'auriculaire de la main gauche au test de Misano, mais cela ne devrait pas le gêner ce week-end : "[Le doigt] va bien ! Il n'est pas encore très beau mais ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas mal du tout donc ça ne sera pas un souci."