Warm-up - Aleix Espargaró devance Fabio Quartararo

Le ciel s'est assombri au dessus du circuit Bugatti, l'orage approchant même s'il ne devrait éclater qu'après la course. La température a néanmoins grimpé face aux deux précédentes matinées, pour atteindre 20°C dans l'air et 21°C sur la piste.

Plusieurs pilotes ont pris la piste avec des pneus pour la pluie, pas vraiment pour les évaluer mais pour s'entraîner à un changement de moto après un seul tour, en prévision d'un possible Grand Prix flag-to-flag. Le travail d'évaluation des gommes a ensuite pu débuter avec deux pneus tendres pour la majorité des pilotes, même si certains ont testé le dur ou le medium à l'arrière.

Fabio Quartararo a vite pris le pouvoir devant son coéquipier Franco Morbidelli, avec Álex Rins et Jack Miller en premiers poursuivants. Ces deux derniers, qui roulaient l'un derrière l'autre, ont pris l'avantage sur Quartararo peu avant le cap de la mi-séance. Le leader du championnat a repris la tête quelques minutes plus tard, reléguant Rins à très précisément un dixième. Takaaki Nakagami, habitué à briller au cours du warm-up, et Jorge Martín se sont intercalés entre les deux hommes.

Aleix Espargaró a réalisé le meilleur temps à moins de cinq minutes du drapeau à damier. En fin de séance, Enea Bastianini est tombé brutalement au freinage de la chicane Dunlop, connaissant sa troisième chute du week-end.

Le chrono d'Espargaró est resté invaincu et le pilote Aprilia a devancé Quartararo, Nakagami, Martín, Rins et Miller. Johann Zarco, contraint à un départ en neuvième position après une pénalité, a signé le septième temps devant Bastianini et Pol Espargaró, qui a intégré le top 10 en toute fin de séance. Maverick Viñales s'est classé au dixième rang, tandis que Morbidelli a dégringolé à la 11e place.

Marc Márquez s'est contenté de la 12e position et s'est fait une frayeur en fin de séance, quand sa moto a failli se dérober dans un essai de départ, avec de violentes secousses. L'Espagnol a immédiatement enlevé son bras droit du guidon, les vibrations l'ayant visiblement gêné au niveau d'une épaule encore fragile.

Le poleman Pecco Bagnaia n'a réalisé que le 13e temps. Joan Mir s'est également fait discret en ne réalisant que le 18e temps.

