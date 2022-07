Alpine renverse la concurrence aux 6H de Monza !

Charger le lecteur audio

Les 6 Heures de Monza étaient "l'épreuve d'après", ouvrant une nouvelle page avec l'entrée en compétition de Peugeot et offrant les prémices de ce qui nous attend en 2023 avec encore plus de constructeurs. Une chose est certaine, spectacle et suspense ont été au rendez-vous. Et le vainqueur peut-être pas celui qui avait la plus grosse cote !

Parti en pole position au volant de la Glickenhaus, Romain Dumas a d'abord fait le job en creusant un écart important lors de ses deux premiers relais. On a d'abord imaginé que l'équipe américaine allait dominer l'épreuve quand, après deux heures de course, elle comptait près de 50 secondes d'avance sur le reste de la meute.

Une meute où Peugeot s'est malheureusement montré trop vite discret, payant le prix des problèmes de jeunesse prévisibles de la 9X8. La #93, aux mains de Mikkel Jensen, s'est immobilisée en piste après seulement 23 minutes, à deux reprises, avant d'être ramenée dans son stand à la poussette. Elle a certes repris la course une heure plus tard mais n'a finalement pas pu aller bien loin. L'autre lionne, la #94, a tenu le coup jusqu'à la quatrième heure tout en se faisant régulièrement décrocher par les voitures de tête. Puis les problème se sont accumulés avec de très longs passages au garage. Elle a tout de même vu l'arrivée.

Peur sur Monza, tristesse chez Glickenhaus

C'est après 2h30 de course qu'est survenue la grosse frayeur du jour, quand l'Aston Martin d'Henrique Chaves, piégé tout seul au freinage de la deuxième chicane, est parti en tonneaux en décollant sur les gendarmes couchés installés dans le dégagement. Une image spectaculaire, heureusement très vite suivie de celle du pilote portugais, sorti de sa GTE indemne. La course a été neutralisée par la voiture de sécurité pendant environ une demi-heure.

Une mi-course qui a été fatale à Glickenhaus, d'abord en écopant d'une pénalité pour un excès de vitesse commis sous Full Course Yellow. Puis lorsqu'une fumée blanche s'est échappée de la 007 LMH, laissant augurer le pire. Turbo cassé, la belle américaine habillée de sa nouvelle robe bleue est rentrée à son stand pour ne plus jamais en sortir. La première victoire attendra...

Alpine et Toyota au contact

Dès lors, la victoire s'est jouée entre ceux que l'on appellera très affectueusement les vieux de la vieille. Un duel entre les Toyota, en supériorité numérique mais victimes de petits soucis électriques sur la #8, et l'Alpine ex-LMP1 qui approche peu à peu d'une fin de carrière définitive. Le combat a été âpre, au point, juste avant d'entrer dans la dernière heure, d'aller au contact. Défendant la place de leader sur la #7, Kamui Kobayashi s'est trop décalé en pleine ligne droite et n'a pu éviter Matthieu Vaxiviere. Le Japonais a endommagé la GR010 Hybrid, provoquant un Full Course Yellow et repassant de force par son stand.

Le mano a mano final a donc opposé l'Alpine à la Toyota #8. Séparées de huit secondes, les deux derniers prétendants à la victoire se sont arrêtés au stand une dernière fois à 33 minutes de l'arrivée. L'écart s'est réduit petit à petit entre Matthieu Vaxiviere et Ryo Hirakawa, qui s'est rapproché à deux secondes dans les derniers tours, sans toutefois pouvoir passer à l'offensive. L'équipe française a ainsi conquis sa dernière victoire de l'année, après celle inaugurale de Sebring.

En LMP2, la victoire est revenue à l'équipe RealTeam by WRT devant la JOTA #38 et l'Oreca de Vector Sport, qui signe son premier podium. En LMGTE Pro, où la bagarre en piste a parfois été âpre entre la Ferrari #51 et la Porsche #92, c'est la seule Corvette engagée en WEC qui s'est imposée, profitant d'un arrêt extrêmement tardif de la Ferrari #52 pour faire l'appoint de carburant. Enfin, c'est la Porsche #77 du Dempsey-Proton Racing qui a décroché la timbale en LMGTE Am.

6 Heures de Monza

Équipe Pilotes Écart Trs 1 Alpine Elf Team Alpine A480-Gibson André Negrão Matthieu Vaxiviere Nicolas Lapierre 194 2 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa + 2"762 194 3 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López + 2 tours 192 4 RealTeam by WRT Oreca 07-Gibson Rui Andrade Norman Nato Ferdinand Habsburg + 6 tours 188 5 JOTA Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez António Félix da Costa Will Stevens + 6 tours 188 6 Vector Sport Oreca 07-Gibson Nico Müller Sébastien Bourdais Ryan Cullen + 6 tours 188 Le classement complet est disponible ici.