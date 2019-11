Button veut gagner Le Mans en Hypercar

Alors qu'il a disputé ce week-end sa dernière course en Super GT au Japon, Jenson Button n'a pas l'intention de raccrocher le casque et vise une nouvelle implication en Endurance. Le Champion du monde 2009 de Formule 1 aimerait relever le défi de la future réglementation Hypercar du WEC à partir de la saison 2020-2021. "Dans le futur, j'irai courir au Mans à nouveau", assure le Britannique, qui a participé à l'édition 2018 avec SMP Racing en LMP1. "Je suis très enthousiaste au sujet de la nouvelle réglementation, et à l'avenir le WEC sera un formidable championnat. Mais je suis ouvert à toutes les suggestions."

Lire aussi : Les Hypercars rouleront exclusivement en pneus Michelin

En attendant l'arrivée des Hypercars, la saison actuelle se conclura avec le dernier tour de piste des LMP1 aux 24 Heures du Mans en juin prochain. Prendre part à cette édition n'est pas totalement exclu pour Button, mais si cela se fait, ce serait uniquement dans le but de préparer l'étape suivante. "Si je le faisais l'année prochaine, ce serait pour m'habituer à nouveau au Mans et prendre plus d'expérience", précise-t-il à Motorsport.com. "Je ne sais pas sur quoi j'irai courir, probablement en LMP2 car il y a le rythme que les Hypercars sont sensées avoir. Et au moins il y a de la compétition. À moins d'être dans une Toyota au Mans [on ne peut pas gagner en LMP1]. Ce sera vraiment ennuyant pour Toyota, sans concurrence. Donc le LMP2 est une excellente catégorie et c'est peut-être une option. En dehors de ça, je n'ai pas de projets du tout. Pour moi, la direction que j'aimerais prendre est celle du WEC en 2020-2021, cette saison-là."

Après avoir quitté la Formule 1 fin 2016 – en dehors d'une pige chez McLaren au Grand Prix de Monaco 2017 –, Jenson button a d'abord passé une année en grande partie loin des circuits, avant de combiner un engagement en Super GT et en WEC en 2018. Il n'a toutefois pas participé à l'intégralité de la Super Saison, souhaitant se concentrer en 2019 sur la défense de son titre au Japon. C'est ainsi qu'il n'a pas pris part à la dernière édition des 24 Heures du Mans, où il a été remplacé par Stoffel Vandoorne, sans regrets.

"On ne va pas au Mans pour terminer troisième", justifie Button. "Il [Vandoorne] a fait du bon boulot. Mais je n'aurais de toute façon pas été content de monter sur la troisième marche du podium. On sait qu'il n'y a aucune chance de gagner, et que la troisième place est en quelque sorte une victoire, mais ça n'est pas le cas donc c'est un peu étrange. Finir Le Mans est une bonne chose, en soi. Mais lorsque je vais au Mans, je veux être dans une voiture qui peut gagner."

À ce jour, deux constructeurs ont officiellement annoncé la mise en place d'un programme d'usine en Hypercar : Toyota et Aston Martin.

Propos recueillis par Rachit Thukral