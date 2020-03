Gérard Neveu revient sur l'annulation de Sebring

Quand avez-vous pris la décision d'annuler la course ?

Comme vous le savez nous suivions la situation de près, mais dès que le Président Trump a annoncé bannir les vols arrivant d'Europe, nous savions que nous n'avions pas d'autre choix que d'annuler immédiatement. Nous avons tellement de membres du paddock qui viennent de la zone Schengen qu'il aurait été impossible de faire la course sans eux. Nous avons agi rapidement car beaucoup de membres d'équipe, que ce soit celle du WEC ou les équipes participant au championnat, devaient prendre des avions pour venir en Floride. Nous avons publié l'information aussi vite que possible en Europe pour que les gens puissent changer leurs plans.

Auriez-vous pu prendre une décision plus tôt ?

Nous avons travaillé avec l'IMSA et le Sebring Raceway, et pris en considération les conseils de l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que des autorités américaines. Jusqu'au 11 mars, il n'était pas nécessaire de prendre cette décision plus tôt. Nous allions continuer [de courir]. Il y avait des craintes, bien sûr, surtout autour de la situation en Italie que nous étions en train d'évaluer, mais à 17h hier, il était encore possible de courir.

La course aura-t-elle lieu à une date ultérieure ?

Notre saison se déroulant sur deux années, c'est plus difficile pour nous que par exemple pour l'IMSA qui peut reporter plus tard [c'est d'ailleurs ce que l'IMSA fait, les 12H de Sebring étant maintenant organisées en novembre, ndlr]. C'est difficile d'en dire plus maintenant. Nous n'avons sans doute pas besoin de le dire pour le moment, mais nous sommes incroyablement déçus. Le SuperSebring n'était pas seulement un événement extrêmement important pour l'Endurance, et pour sa visibilité aux USA, mais d'un point de vue personnel c'était quelque chose de très apprécié par les personnes impliquées. Nous sommes face à une situation très difficile, sans précédent et imprévisible, une situation qui change chaque jour.

Que va-t-il se passer pour le fret et l'infrastructure déjà en place ?

Nos équipes logistiques et sportives du WEC étaient déjà en Floride pour tout mettre en place. Avec notre partenaire DHL Global Forwarding, ils vont s'assurer que le fret pourra retourner en toute sécurité en Europe. C'est quelque chose d'énorme [à gérer] mais nous avons une très bonne équipe qui s'en charge. J'aimerais remercier toute l'équipe d'organisation et les différents fournisseurs impliqués dans cette situation très complexe, ils travaillent jour et nuit pour régler des problèmes. Je remercie très sincèrement également nos partenaires de l'IMSA, et tous les compétiteurs du WEC pour leur soutien total devant ces circonstances uniques et difficiles.

Quelles implications cette annulation a pour le WEC ?

Avant de répondre, j'aimerais dire que notre inquiétude principale est pour les personnes affectées par le virus, quelles qu'elles soient. Tout d'abord, nous devons prendre soin de nous tous, nous soutenir mutuellement, pour vaincre cette pandémie du coronavirus. En ayant dit cela, comme beaucoup d'autres championnats, entreprises et organisations, les impacts commerciaux, sportifs et humains pour le futur seront considérables donc nous devons travailler encore plus dur pour adapter, renouveler ou revitaliser notre championnat. Nous ne disons pas que ce sera simple, mais c'est ce que nous devons faire. À court terme, nous devons nous souvenir que nous sommes dans une situation de transition, même si nous ne savons pas lorsqu'elle se terminera. Nous devons rester calme, prendre soin de ceux qui nous sont proches, et gérer les défis de chaque jour.

D'autres courses seront-elles annulées ?

Nous sommes très conscients d'être face à une situation qui change très rapidement, et que nous n'avons jamais affrontée. Tout de suite, nous ne pouvons pas répondre à cette question car ce n'est pas que notre décision. Nous vous tiendrons informés aussi vite que possible. Bien sûr, nous maintiendrons notre groupe de suivi du COVID-19 et nous continuerons de tenir le paddock informé de tous les développements.