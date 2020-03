Coronavirus : le WEC annule les 1000 Miles de Sebring

L'incertitude n'aura pas pesé très longtemps et les organisateurs du Championnat du monde d'Endurance se sont rapidement rendus à l'évidence. Quelques heures après les annonces du président Donald Trump, interdisant notamment les voyages des citoyens européens (excepté du Royaume-Uni) sur le sol américain pendant un mois à cause de l'épidémie mondiale de coronavirus, le WEC a annulé la prochaine manche.

Les 1000 Miles de Sebring devaient se dérouler le 20 mars prochain, en lever de rideau de l'épreuve IMSA de 12 heures (quant à elle maintenue). Il n'en sera rien, "compte tenu du grand nombre de pilotes, de personnel des équipes et d'officiels qui se trouvent encore en Europe et qui devaient voyager vers les États-Unis dans les jours à venir", comme le précise un communiqué du WEC.

"Cette décision n'a pas été prise à la légère", souligne Gérard Neveu, directeur général du FIA WEC. "Nos équipes et nos dirigeants ont beaucoup d'estime pour le fait de rouler à Sebring devant un public de passionnés et de connaisseurs. Cette annulation a été contrainte par les restrictions de voyage depuis l'Europe vers les États-Unis, mais le WEC est aussi engagé en permanence pour protéger la santé et le bien-être de ses équipes, de ses officiels et de ses fans. De plus, la qualité de chaque aspect d'une épreuve de WEC est au cœur de tout ce que nous faisons et ne sera jamais compromise."

Le WEC va désormais devoir gérer la logistique liée à cette décision, puisque toutes les autos ainsi que le matériel sont déjà majoritairement présents à Sebring, où devaient également se dérouler des essais privés ce week-end. L'ensemble va désormais devoir être rapatrié vers l'Europe. En l'état, la prochaine épreuve figurant au calendrier est prévue le 25 avril à Spa-Francorchamps, sous réserve de l'évolution de la situation liée à l'épidémie de coronavirus.

