Evans seul en tête, Ogier trop prudent, Neuville revient fort

La 12e spéciale du Rallye Monte-Carlo 2020, deuxième passage dans le parcours de 20,73 km entre La Bréole et Selonnet, promettait à nouveau des conditions piégeuses. Certes, une grande partie de la route était sèche ou peu humide, mais des plaques de glace et des ornières délicates la parsemaient.

Au petit jeu de la prise de risques, c'est à nouveau Thierry Neuville (Hyundai) qui a osé et qui a été récompensé. Le Belge, déjà vainqueur de deux des trois spéciales de la journée (les ES9 et 11), s'est offert un nouveau temps scratch. À l'arrivée, il expliquait : "J'ai beaucoup attaqué, les conditions sont très glissantes et je ne pense pas pouvoir faire mieux." Et même si les intermédiaires étaient prometteurs face à ses concurrents directs, encore fallait-il que cela se confirme.

Et ça a été le cas. Elfyn Evans (Toyota), qui s'est fait une grosse frayeur en sortant large dans un virage à gauche sans conséquences, a limité la casse en terminant à 4,6 secondes de la Hyundai. Mieux que ça, il est désormais seul leader du rallye puisque son équipier Sébastien Ogier a fini troisième de cette ES12, à 9,5 secondes de Neuville. Le Français a simplement lâché, à l'arrivée : "J'ai clairement été trop prudent." Cette nouvelle victoire de Neuville resserre à nouveau les écarts puisque l'infernal trio de tête se tient en 6,4 secondes, avant les 63,5 derniers kilomètres du rallye, ce dimanche matin.

Derrière le top 3, Esapekka Lappi (M-Sport) confirme ses bonnes dispositions de l'après-midi avec la quatrième place de la spéciale. Surtout, le Finlandais profite d'une erreur de Sébastien Loeb (Hyundai), parti en tête-à-queue en toute fin de parcours, pour grappiller 9,5 secondes et revenir à 14 secondes du nonuple Champion du monde au général. "On a augmenté le rythme cet après-midi pour assurer notre quatrième place", a expliqué le Français sur Twitter. "Et, on fait un tête-à-queue en fin d’ES12... Demain, il faudra donc attaquer pour garder cette position en vue du Championnat constructeurs."

Scratchs de l'après-midi

ES11 : Thierry Neuville (Hyundai)

ES12 : Thierry Neuville (Hyundai)

Rallye Monte-Carlo - Classement après l'ES12