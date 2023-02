Tänak a pris les commandes en Suède, Breen n'abdique pas

Charger le lecteur audio

Leader du Rallye de Suède après avoir signé trois scratchs vendredi, Craig Breen a d'abord entretenu cette belle dynamique sur les routes cette fois-ci ultra rapides proposées ce samedi. Le pilote Hyundai, le plus rapide dans l'ES10, a toutefois lâché un peu de lest dans l'ES11 et, à la mi-journée, l'écart avec son principal rival Ott Tänak était finalement revenu à 2"6.

C'est clairement la deuxième boucle du jour qui a été décisive pour l'épreuve, sur des routes en très mauvais état après les passages successifs de tous les concurrents. Préserver les pneus cloutés dans ces conditions relevait de la survie et, dans l'ES13, Esapekka Lappi a été le premier à en faire les frais. Jusque-là en lice pour le podium, le Finlandais a laissé filer sept minutes après s'être tanqué dans un mur de neige.

Quelques instants plus tard, son coéquipier et leader Craig Breen a vu son pneu avant gauche délaminer, et ce n'est que pour une demi-seconde qu'il a conservé la tête du classement général. Dans la dernière spéciale de la boucle avant le rendez-vous nocturne, Ott Tänak est passé à l'offensive. Si le Champion du monde 2019 a été récompensé en s'emparant des rênes de l'épreuve, il n'a toutefois pas creusé l'écart escompté, là aussi en raison d'un pneu en fin de vie.

Derrière les duellistes, on a assisté à une belle joute entre Kalle Rovanperä et Thierry Neuville. Les deux hommes se sont d'ailleurs partagé l'essentiel des chronos du jour dans leur bagarre pour la troisième marche du podium. Pour le moment, c'est le Belge qui a pris l'avantage, avec 3"8 d'avance sur la quatrième place du Champion du monde en titre.

Elfyn Evans poursuit un rallye galère, non sans avoir commis une erreur, et doit se contenter de la cinquième place du général à quasiment une minute du leader. Il devance un Pierre-Louis Loubet qui n'est pas dans le rythme des meilleurs mais qui a pour objectif de marquer des gros points en se maintenant à la sixième place d'ici l'arrivée finale, dimanche.

Trois spéciales sont à disputer dimanche sur un total de 63 km, avec un double passage dans la spéciale de Västervik (26,48 km).

Scratchs de la journée

ES09 : T. Neuville

ES10 : C. Breen

ES11 : K. Rovanperä

ES12 : K. Rovanperä

ES13 : T. Neuville



ES14 : T. Neuville

ES15 : T. Neuville



Rallye de Suède - Classement après l'ES15

Rallye de Suède - Classement après l'ES15

Pilote Équipe Temps/Écart 1 O. Tänak M-Sport Ford 1h54'45"4 2 C. Breen Hyundai +8"6 3 T. Neuville Hyundai +23"7 4 K. Rovanperä Toyota +27"5 5 E. Evans Toyota +57"7 6 P. Loubet M-Sport Ford +2'28"1 7 O. Solberg Skoda (WRC2) +5'55"0 8 O. Veiby Volkswagen (WRC2) +6'46"6 9 P. Sami Skoda (WRC2) +7'08"9 10 N. Gryazin Skoda (WRC2) +7'20"0