Breen profite du balayage et tient tête à Tänak en Suède

Charger le lecteur audio

La première longue journée du Rallye de Suède, avec pas moins de sept spéciales au programme, a été principalement marquée par l'importance du phénomène de balayage, particulièrement sur le tracé de l'ES2, première spéciale de la boucle matinale, également emprunté pour l'ES5. Leader la veille et condamné à ouvrir la route tout au long de ce vendredi, Kalle Rovanperä en a payé le prix comme il s'y attendait, de son propre aveu.

Dans ces conditions, Ott Tänak s'en est mieux sorti que le Champion du monde en titre en parvenant à se maintenir aux avant-postes, tandis que le revenant Craig Breen, revigoré au volant de la Hyundai, a tiré son épingle du jeu. L'Irlandais a ainsi empoché trois scratchs dans la journée, lui permettant de prendre les commandes de l'épreuve à partir de l'ES5.

Cette même ES5, en début d'après-midi, a été fatale à Takamoto Katsuta, parti en tonneau alors qu'il réalisait au volant de sa Toyota GR Yaris un début de rallye plutôt remarquable. "Il y avait pas mal de dégâts, le radiateur fuyait et il a essayé de réparer ; il a fait du bon boulot, mais malheureusement, le refroidissement a pris un trop gros choc et il a dû s'arrêter", a expliqué Jari-Matti Latvala, directeur de l'équipe Toyota.

Elfyn Evans, parti au contact d'un mur de neige dans l'ES3, et Thierry Neuville, malade en début de semaine et coupable d'une petite erreur dans l'ES5, sont restés à distance de la lutte pour la victoire. Tout reste cependant relativement ouvert compte tenu des écarts constatés ce vendredi soir, surtout si ce même phénomène de balayage est de nouveau observé samedi au cours des sept autres spéciales au menu.

Après le premier scratch d'Ott Tänak, obtenu dans l'ES7, la journée s'est conclue sur le parcours nocturne et très court identique à celui de jeudi soir, sans bouleverser la hiérarchie établie au fil de la journée mais en la resserrant considérablement entre les deux hommes de tête. Pierre-Louis Loubet, auteur d'un début de rallye propre et sans prise de risque inutile, a perdu du temps dans un tout-droit lors de l'ES8 et pointe ce soir à la 7e place du classement général, avec déjà plus d'une minute de retard sur Craig Breen.

Scratchs de la journée

ES2 : C. Breen

ES3 : K. Rovanperä



ES4 : T. Katsuta



ES5 : C. Breen

ES6 : C. Breen



ES7 : O. Tänak



ES8 : K. Rovanperä



Rallye de Suède - Classement après l'ES8

Pilote Équipe Temps/Écart 1 C. Breen Hyundai 57'05"5 2 O. Tänak M-Sport Ford +2"6 3 E. Lappi Hyundai +11"2 4 E. Evans Toyota +26"5 5 K. Rovanperä Toyota +31"1 6 T. Neuville Hyundai +36"8 7 P. Loubet M-Sport Ford +1'16"2 8 O. Solberg Skoda (WRC2) +2'56"8 LIRE AUSSI - Abiteboul applique déjà chez Hyundai des méthodes héritées de la F1