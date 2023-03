Toyota a progressé pour les rallyes terre selon Rovanperä

Charger le lecteur audio

Toyota a récemment bouclé des essais privés en Espagne pour préparer la première manche sur terre de la saison 2023, une surface sur laquelle la GR Yaris n'est pas forcément la plus à son aise. L'an passé, Toyota avait échoué à monter sur le podium à deux reprises seulement, à chaque fois sur des rallyes terre au profil cassant, en Sardaigne et à l'Acropole. Avant de renouer avec le Rallye du Mexique, Kalle Rovanperä se montre toutefois confiant devant les progrès réalisés. L'équipe championne du monde en titre a donc travaillé lors de ce test qualifié de "très important" par son patron Jari-Matti Latvala.

"Je pense que les gars ont travaillé avec acharnement sur ce type de surface cassante", rassure Kalle Rovanperä, actuel deuxième du championnat derrière le leader Ott Tänak. "On n'était pas dans le rythme dans ces conditions et tout le monde a beaucoup travaillé pour améliorer la voiture. C'est bien de voir que la voiture est déjà clairement meilleure dans ce genre de conditions. On continue à travailler dur pour essayer de faire tout ce que l'on peut, mais on va vraiment dans la bonne direction."

Deuxième du Monte-Carlo puis quatrième en Suède où il avait dû ouvrir la route, Kalle Rovanperä est en quête d'une première victoire cette année. Au Mexique, épreuve qui se disputera du 16 au 19 mars prochains, il n'aura pas cet inconvénient d'être le premier à balayer la route, ce qui pourrait s'avérer crucial.

"Je pense qu'au Mexique, c'est important d'avoir cette place de départ [derrière] sur la route", confirme le Finlandais. "C'est vraiment l'un des rallyes les plus difficiles du calendrier pour qui est du balayage, donc je suis très heureux de partir deuxième. Ça restera toujours une mission difficile par rapport à ceux qui partiront derrière, mais on fera de notre mieux."

"Le début de saison n'a pas été des plus faciles, mais on a su faire en sorte de prendre de bons points. Je pense qu'en Suède, on aurait pu être meilleurs, mais l'objectif lors des essais [en Espagne] était d'améliorer la voiture. J'espère que l'on pourra être dans le rythme tout au long du week-end au Mexique et nous battre pour de vraies bonnes positions."

Propos recueillis par Tom Howard