Toyota avance sur l'hydrogène mais ce n'est pas encore pour demain

Charger le lecteur audio

Toyota fait partie des pionniers de l'hydrogène en sport automobile et a énormément investi dans le développement de cette future source d'énergie écologiquement durable. L'an dernier, la marque japonaise a engagé une GR Corolla à hydrogène lors des 24 Heures de Fuji, pilotée par le PDG du constructeur, Akio Toyoda, et Jari-Matti Latvala, aujourd'hui directeur de Toyota en WRC.

Toyota a également utilisé son groupe propulseur à hydrogène dans une version évoluée de la GR Yaris qui a roulé sur certaines spéciales des Rallyes d'Ypres et du Japon. Cette GR Yaris H2 est basée sur une version routière, équipée d'une suspension améliorée et d'un moteur à combustion interne alimenté par de l'hydrogène. Ainsi, la voiture n'émet que de l'eau.

Le développement de la technologie hydrogène a beaucoup progressé ces dernières années mais Jari-Matti Latvala reste prudent quant à son avenir à court terme. Le Finlandais rappelle ainsi les nombreux obstacles qu'il faut encore surmonter avant d'en faire une véritable alternative pour le futur.

"Pour moi, l'hydrogène est quelque chose de vraiment très intéressant", explique-t-il à Motorsport.com. "Ce serait génial de l'avoir en sport automobile. Je pense qu'il est trop tôt pour l'utiliser dès demain. Il y a encore quelques points sur lesquels on doit travailler. L'un de ces points, c'est qu'avec l'hydrogène on ne peut parcourir qu'une certaine distance. Mais on peut utiliser les moteurs à combustion interne que l'on a déjà, donc ça ne nécessiterait pas de changer le moteur. Il s'agit simplement de pouvoir parcourir une plus grande distance. Il y a deux mesures : le gaz sous pression ou la version liquide."

La Toyota GR Yaris H2.

"La version liquide pourrait vraiment être intéressante, mais il faut encore un peu de temps. Je pense qu'il faut encore quelques années supplémentaires de développement. L'autonomie est ce qu'il y a de plus important. Il y a bien sûr les réservoirs de sécurité. Il faut avoir de gros réservoirs, mais en même temps il y a déjà les boîtiers hybrides dans les voitures [WRC], donc je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense qu'on peut régler le fait d'avoir des réservoirs de sécurité dans la voiture. Une fois que l'on aura résolu le problème de la distance, il ne restera plus qu'à installer des stations de ravitaillement."

Jari-Matti Latvala envisage de retourner au Japon dans l'année pour participer de nouveau à une course de 24 heures au volant de la GR Corolla à hydrogène.

"Ils développent sans cesse cette voiture pour cette saison", souligne-t-il. "Je pense qu'ils veulent franchir un nouveau cap cette année, c'est intéressant à observer car pour moi, le grand avantage de l'hydrogène, c'est qu'il procure les mêmes sensations qu'un moteur à combustion interne classique et qu'il émet le même son. Il y a quelque chose qui sort de l'échappement, mais c'est invisible et c'est propre."

Lire aussi : L'hydrogène aux 24 Heures du Mans devrait encore être reporté