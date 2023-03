Les WRC seront désormais plus bruyantes en mode électrique

Charger le lecteur audio

À la suite d'un débat lors du Conseil Mondial du Sport Automobile qui s'est tenu la semaine dernière à Bahreïn, la FIA a ratifié une nouvelle règle qui entrera en vigueur à partir du 1er mai.

Le nouveau règlement exigera en effet que les équipes Toyota, Hyundai et M-Sport/Ford équipent leurs voitures respectives d'un module sonore qui doit produire un minimum de 80 dB dans une zone ouverte à deux mètres de l'avant et de l'arrière du véhicule, et à une hauteur d'un mètre au-dessus du sol. Le module sonore s'activera lorsque le mode "EV" (véhicule électrique) sera activé et s'éteindra lorsque la vitesse du véhicule sera supérieure à 30km/h.

L'année dernière, le WRC a introduit ses nouvelles Rally1 hybrides, alimentées à 100% par des carburants durables, alors que le championnat faisait un premier pas vers un avenir plus respectueux de l'environnement. Dans le cadre du règlement, les voitures, chacune équipée d'un moteur électrique de 100 kW conçu par Compact Dynamics, doivent rouler uniquement en mode EV dans le parc assistance et aux alentours.

Les pilotes sont également obligés de rouler en mode éclectique dans les zones "HEV" désignées sur certains tronçons routiers, une mesure conçue pour réduire la pollution sonore et les perturbations lorsque les voitures traversent des villes et des villages sur le chemin des spéciales.

Il semble que la modification du règlement ait été mise en place pour des raisons de sécurité. À la suite de l'assouplissement des protocoles COVID, les parcs assistance accueillent désormais davantage de personnes circulant autour des voitures. La question du bruit des voitures lorsque le mode EV est activé a toutefois été soulevée lors d'un point-presse au Rallye de Monte-Carlo en janvier.

Le Rallye du Portugal (11-14 mai) sera la première manche où la nouvelle règle sera appliquée. Le Championnat du monde des Rallyes se rendra au Mexique la semaine prochaine pour sa première manche sur terre de la saison, avant de revenir en Europe en avril pour le Rallye de Croatie qui précédera la visite au Portugal.

Ott Tänak est actuellement en tête du classement devant le champion 2022 Kalle Rovanperä, Thierry Neuville étant troisième. L'Estonien a gagné la dernière épreuve en Suède, tandis que Sébastien Ogier s'est imposé lors du Rallye Monte Carlo, qui a ouvert la saison.

