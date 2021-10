Razgatlioglu dominateur, fin du rêve pour Redding

Toprak Razgatlioglu a dominé la première course du week-end World Superbike en Argentine, lui permettant d'accentuer son avance en tête du championnat. Scott Redding a en revanche perdu gros en chutant au premier virage, alors qu'il avait signé un peu plus tôt la pole position. Il devait impérativement la convertir en victoire pour espérer rester en lice pour le titre, compte tenu de son retard sur le duo de tête au classement.

Malheureusement pour le Britannique, le départ s'est mal passé puisqu'il a immédiatement été doublé par Razgatlioglu, parti deuxième, et par Jonathan Rea. Ce dernier à l'intérieur au premier virage, Redding s'est retrouvé légèrement hors trajectoire au moment de tourner et a chuté, mettant un terme à ses espoirs de titre.

Dès la fin du deuxième tour, Razgatlioglu s'était déjà constitué une seconde d'avance sur Rea et n'a jamais cessé d'accroître son matelas en tête tout au long des 21 boucles. Jamais menacé et dominateur de bout en bout, il est allé conquérir sa 12e victoire de la saison, ce qui lui offre désormais 29 points d'avance au championnat. Car Rea, qui arborait une livrée hommage à la ZXR750 de 1990 sur sa Kawasaki, a dû se résoudre à se contenter de la deuxième place, sans être non plus menacé par le reste du peloton. Son choix d'un pneu plus dur à l'avant n'a pas payé.

La lutte pour la troisième marche du podium a d'abord été plutôt passionnante entre Axel Bassani et Michael Ruben Rinaldi, qui a finalement pris le dessus pour devancer Alex Lowes venu s'immiscer au quatrième rang devant Bassani.

Michael van der Mark a franchi la ligne d'arrivée en sixième position pour BMW, devançant la Yamaha de Garrett Gerloff et celle d'Andrea Locatelli. Reparti après sa chute, Redding est remonté jusqu'au neuvième rang mais accuse désormais un retard rédhibitoire de 72 points sur Razgatlioglu. Leon Haslam complète le top 10 devant Tito Rabat et Chaz Davies. Alavaro Bautista a abandonné en début de course sur chute.

Villicum - Course 1