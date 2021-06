Huff décroche ses premiers points en WTCR avec Cupra

Le pilote de la Cupra a rebondi après une première course WTCR sans le moindre point en Allemagne. Au Portugal, Huff a terminé deux fois dans le top 10 et a véritablement lancé sa saison dans la catégorie reine des courses de tourisme.

Limité par un manque de temps dans la voiture, Huff est parvenu à grimper de la 17e à la 9e place lors de la première course, qui a été remportée par le champion en titre français Yann Ehrlacher au volant d'une Cyan Racing Lynk & Co.

Huff a poursuivi sur sa lancée avec une 10e place dans la seconde manche, où il a été une fois de plus le meilleur pilote Cupra et du groupe Volkswagen Audi. La course a été remportée par Attila Tassi de Munnich Motorsport Honda.

Le Champion du monde 2012 des voitures de tourisme et Champion du TCR scandinave en titre a quitté Estoril avec l'impression d'avoir maximisé ses chances au volant de sa Cupra, compte tenu de la réglementation actuelle sur l’équilibre des performances.

"En fait, j'étais très content de ma qualification. Jusqu'à présent, je n'ai fait qu'une demi-journée d'essais avec cette voiture, quatre tours au Nürburgring et seulement deux séances d'essais le samedi matin, et je n'étais qu'à deux dixièmes de seconde de mon coéquipier Mikel Azcona, qui est le pilote d'essais et de développement de cette voiture depuis deux ans et qui a fait des milliers de tours", a déclaré Huff.

"Nous avons ensuite eu deux très bonnes courses, et je suis vraiment satisfait des résultats de ce week-end", se réjouit Huff. "De là où nous sommes partis, réaliser deux top 10 est un excellent résultat pour l'équipe et montre une grande détermination. La voiture était bonne, bien que nous n'ayons pas eu la vitesse nécessaire pour faire ce que les Honda et Hyundai ont pu réaliser ce week-end, mais tout cela est incontrôlable pour nous, c’est entre les mains des organisateurs. Il est clair que quelque chose nous manque quand ils sont capables d'aller une seconde plus vite que nous en course."

"Quoi qu'il en soit, je suis vraiment heureux d'avoir atteint le top dix à deux reprises, et d'avoir été le meilleur des Cupra et des Audi ce week-end, tout cela grâce notamment au fait d’être au bon endroit au bon moment", conclut le Britannique.

Le WTCR se rendra sur le circuit de Motorland Aragón, en Espagne, pour sa troisième manche, les 10 et 11 juillet.