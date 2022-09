Gino Rea est "désormais debout"

Charger le lecteur audio

Un peu plus de trois semaines après le très violent accident dont il a été victime aux 8 Heures de Suzuka, Gino Rea est toujours en convalescence au Japon, où il est hospitalisé, et les bonnes nouvelles continuent d'arriver. Lourdement blessé à la tête, mais aussi à une clavicule, son état de santé avait inquiété durant les premiers jours de son hospitalisation, avant que sa famille ne soit en mesure de communiquer des informations rassurantes.

Une semaine après sa chute, l'Anglais avait ouvert les yeux et bougé ses bras et ses jambes et, quelques jours plus tard, il n'était plus sous respirateur artificiel. Une nouvelle étape positive a été franchie puisque les proches du pilote ont indiqué via son compte Instagram officiel qu'il se tenait désormais debout :

"Gino nous accueille avec un sourire chaque jour à l'hôpital. Il a continué à surprendre tout le monde, encore et encore, en maintenant toujours son cap afin d'atteindre ses objectifs à court terme. Il est désormais debout, prend confiance et interagit avec tout le monde."

Engagé au sein du team F.C.C TSR Honda en Championnat du monde d'Endurance, Gino Rea est auparavant passé par le Superstock 600cc où il a été titré avant de rouler en Championnat du monde Supersport, puis en Moto2 où il est monté sur le podium en 2012. Revenu en Supersport en 2015, il y a décroché deux autres podiums avant de participer à deux courses de WorldSBK en 2018 et de se tourner vers l'Endurance à partir de 2019. Depuis, il a décroché plusieurs podiums dans la discipline, notamment une deuxième place au Bol d'Or dès sa première année ou encore une troisième position cette saison aux 24 Heures du Mans et aux 24 Heures de Spa dans l'équipage qu'il forme avec Josh Hook et Mike Di Meglio.