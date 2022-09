Gino Rea a pu rentrer en Angleterre

Charger le lecteur audio

Gino Rea a pu quitter le Japon. Un mois après son grave accident au cours des essais des 8 Heures de Suzuka – qui l'avait laissé avec une commotion cérébrale, des blessures sérieuses à la tête ainsi qu'à la clavicule – le pilote britannique a été libéré par l'hôpital où il se trouvait au Japon afin de regagner l'Europe.

"C'était il y a exactement un mois, on disait que les 48 heures suivantes feraient la différence entre la vie et la mort", peut-on lire sur le site de TSR Honda France, l'équipe de Gino Rea. "Aujourd'hui, le lundi 5 septembre, tôt dans la matinée, il était dans un vol pour entamer une rééducation plus efficace dans son pays natal."

L'absence d'informations dans les premiers jours suivant l'accident avait fait craindre le pire mais les médecins japonais ont préféré attendre que la famille puisse se rendre dans le pays, ce qui reste difficile en raison des protocoles mis en place pour lutter contre le COVID-19, et qu'elle communique elle-même sur les blessures de Gino Rea.

Très vite, les bonnes nouvelles se sont enchaînées. Le 11 août, une réduction des effets de la commotion cérébrale était constatée et, deux jours plus tard, le pilote a rouvert les yeux et commencé à bouger ses bras et ses jambes. Le 16 août, le respirateur artificiel qui l'assistait a été retiré et la semaine dernière, Rea a pu se lever sur ses deux jambes. La photo publiée par son équipe ce lundi le montre alité et portant une minerve, mais néanmoins souriant.

Lire aussi : Honda domine Kawasaki et retrouve la victoire aux 8H de Suzuka