Gino Rea "très chanceux" du succès de sa convalescence

Le 6 août dernier, Gino Rea était victime d'un terrible accident lors des essais libres des 8 Heures de Suzuka, troisième manche du Championnat du monde d'Endurance moto (EWC) 2022. Dans sa chute, le Rea avait subi une blessure grave à la tête, avec notamment un gonflement cérébral, ainsi que deux os du cou fracturés et des poumons contusionnés – à tel point que son pronostic vital était engagé. Le pilote britannique, qui allait développer une pneumonie,par la suite a été hospitalisé pendant un mois, dont les dix premiers jours sous respirateur artificiel.

Ayant quasiment tout oublié de ce mois passé au Japon, Rea poursuit encore sa convalescence à ce jour, et manifestement, celle-ci se passe pour le mieux. "Au début, nous étions tous très inquiets, car on ne sait jamais quel effet peut avoir une blessure au cerveau sur le long terme, alors je me sens très heureux et chanceux de m'être remis comme je le suis aujourd'hui", confie-t-il au site officiel de l'EWC. "Mon entraînement se passe vraiment bien et ma forme physique s'améliore de jour en jour. J'ai encore besoin de temps, mais ça va dans la bonne direction."

"Ma journée commence habituellement par de l'exercice léger ou du yoga le matin, puis il y a mon entraînement principal de la journée vers midi. Certaines journées sont plutôt consacrées à la rééducation, qui fait partie du processus de convalescence. Un nutritionniste a établi un plan pour moi, globalement similaire à ce que je faisais déjà car j'ai toujours mangé sainement en général. Parfois, je prends un en-cas, mais d'habitude c'est fait maison, alors c'est très bon. Mon régime consiste de fruits, de légumes et de simple viande."

L'écurie F.C.C. TSR Honda France a remporté le titre mondial 2022 grâce aux performances de Rea avant son accident ainsi qu'à celles de ses équipiers, et l'Anglais de 33 ans a désormais l'objectif de renouer avec cette compétition.

"Je veux revenir au même niveau qu'avant en général, et pour moi, cela signifie être de retour aux avant-postes et essayer de gagner des courses à nouveau en EWC", affirme Rea. "L'EWC est un championnat que j'adore et où je pense avoir trouvé mes marques. Tout au long de ma carrière, j'ai été content d'être dans un championnat si j'y étais compétitif, et c'était le cas dans la plupart d'entre eux, mais en EWC je me sens un peu chez moi, et je me sens chez moi chez Honda. Telle est la situation que j'aimerais retrouver."

Quant à savoir si ce projet est vraiment réaliste, Rea se montre confiant. "Je suis optimiste ; simplement, ça prend du temps. Mais, en fin de compte, je pense que ça va venir très bientôt car mon rétablissement est probablement meilleur que ne s'y attendaient beaucoup de gens. Même l'équipe médicale pensait que ça prendrait plus longtemps. J'ai testé ma motocross et j'ai participé à une journée piste sur une Honda CBR1000RR Fireblade ; cela m'a un peu surpris, ainsi que mon entourage. C'est difficile de donner un délai précis, mais j'attends avec impatience de nouvelles journées d'entraînement pour me donner de meilleures sensations", conclut-il.

Rea va en tout cas faire son retour dans le paddock à l'occasion des 24 Heures Motos, le week-end prochain au Mans.

