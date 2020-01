Autos, étape 1 - Zala leader surprise, Mini fait un bon coup !

Loin d'être une mise en bouche, la première étape du Dakar a déjà mis les concurrents à l'épreuve entre Jeddah et Al Wajh, avec un total de 752 km à parcourir ce dimanche, dont 319 de spéciale. Cette première journée a en premier lieu été marquée par l'abandon de Romain Dumas, victime d'un incendie sur son DDX dès le 65e kilomètre. "Nous avons juste eu le temps de nous arrêter et de sauter de la voiture", déplore le Français, qui est sorti indemne de cette péripétie avec son copilote Alexandre Winocq.

Aux avant-postes, Nasser Al-Attiyah a probablement cru vivre une première journée idéale, émargeant en tête sur les cinq premiers points de passage. Mais trois crevaisons dans le dernier tiers du parcours sont venues contrarier les plans du tenant du titre, dont le Toyota Hilux a finalement terminé à 5'33 du vainqueur. On a un temps cru que Sheikh Khalid Al Qassimi, étonnant au volant de sa Peugeot 3008 DKR privée, en profiterait pour remporter l'étape du jour, mais lui aussi a laissé filer un gros quart d'heure en fin de spéciale. Parmi les perdants du jour, on compte également Jakub Przygonski, quatrième du classement général l'an passé, et dont la Mini a été stoppée par des problèmes mécaniques au 146e kilomètre. Giniel de Villiers (Toyota) a quant à lui concédé plus d'une vingtaines de minutes à l'arrivée.

Ces événements ont fait les affaires des deux buggys Mini de l'équipe X-raid, Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz bouclant l'étape dans un temps très proche. Le Français a coupé la ligne avec 36 secondes d'avance sur l'Espagnol, les deux hommes en profitant pour prendre plus de deux minutes à Al-Attiyah. Mais c'est un vainqueur d'étape surprise qui est sorti du chapeau dans ces circonstances, au volant du vieillissant mais non moins robuste 4x4 Mini. Vaidotas Zala a ainsi été le plus rapide de tous, et le Lituanien est le premier leader de ce Dakar 2020.

Fidèle à ce qu'il avait annoncé, Fernando Alonso s'est visiblement lancé prudemment dans son premier Dakar. Affichant un excellent rythme avec seulement six minutes de retard sur Al-Attiyah à mi-parcours, l'Espagnol a semblé plus en difficulté sur la deuxième partie de l'étape, qu'il a bouclée hors du top 10. Son retard sur le leader se chiffre à 15'27.

Autos - Classement général provisoire après l'étape 1