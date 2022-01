Explosion au Dakar : le pilote touché s'exprime pour la première fois

Charger le lecteur audio

Le 30 décembre dernier, alors que le départ du Dakar 2022 en Arabie saoudite s'apprêtait à être donné, une explosion a secoué la caravane, en marge des vérifications techniques et administratives. Cette incident a impliqué une voiture dans laquelle circulaient plusieurs personnes et s'est déroulé devant l'hôtel Donatello de Djeddah, ville de départ et d'arrivée du rallye-raid.

Au volant de la voiture au moment de l'explosion, Philippe Boutron (pilote de l'équipe Sodicars Racing) a été gravement blessé aux deux jambes et opéré sur place. Toujours soigné à l'hôpital d’instruction des armées Percy de Clamart, il a fait l'objet de plusieurs autres opérations depuis son rapatriement en France, qui a eu lieu le 3 janvier. C'est le lendemain de ce retour au pays que le parquet national antiterroriste français avait annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste", dans un contexte tendu où l'épreuve a un temps semblé menacée tout en finissant par aller à son terme.

Philippe Boutron est revenu pour la première fois sur ce qu'il s'est passé, dans un entretien avec France Bleu Orléans, lui qui est par ailleurs le président du club de football de la ville. Ayant subi plusieurs greffes, il se félicite d'avoir pu éviter l'amputation qui avait été "évoquée". Il déclare ainsi : "La situation s'améliore, j'ai été touché aux deux jambes, je suis réopéré encore lundi prochain, je ne sais pas quand je pourrai remarcher exactement mais mes jambes sont sauvées et ça, c'est l'essentiel. On a à faire à de grands professionnels ici."

S'il affirme avoir "toujours le moral", la convalescence qui l'attend promet d'être très longue à vivre : "La patience n'est pas ma qualité première", admet-il. "Ça va être le plus dur à gérer mais ça va, le moral est bon." Et notamment grâce aux messages de soutien reçus à la suite de l'explosion : "Ça, pour le moral, je peux vous dire que c'est quelque chose de très important."

Concernant les circonstances de l'explosion, qu'il qualifie pour sa part sans problème d'"attentat", qui a eu lieu au niveau des pédales du conducteur, Boutron explique se souvenir "d'un gros choc" et d'avoir pris le plancher "dans les jambes", mais "ne pas avoir réalisé tout de suite" ce qui s'était passé. Déjà interrogé deux fois par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), chargée par le parquet de l'enquête française, il a indiqué ne pas en savoir plus sur ce dossier.