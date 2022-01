Hors de question pour Dovizioso de tenter le Dakar

Charger le lecteur audio

Andrea Dovizioso a pu suivre en ce début d'année les prouesses de son ancien coéquipier, Danilo Petrucci, qui disputait son premier Dakar. Tous deux fondus de motocross, ils ont parfois partagé des entraînements et connaissent bien leur niveau respectif en tout-terrain. Par pure passion, Dovizioso s'est même essayé à des épreuves locales en Italie l'an dernier, durant son éloignement du MotoGP. Mais pas question pour lui de franchir le pas vers le rallye-raid et de tenter un tour de force comme celui que vient de réaliser Petrucci sur l'épreuve disputée en Arabie saoudite.

"Non, non, non ! Je suis assez fou, mais pas autant que lui !" a en effet répondu Dovizioso lorsqu'il lui a été demandé lundi, en marge de la présentation du team RNF, si une participation au Dakar le tentait. "Je ne ferais jamais cette expérience. Je connais un peu Danilo et je savais déjà à quel point il est fort et rapide en motocross, d'autant qu'il me bat facilement ! Mais il m'a surpris par son résultat. Je ne m'attendais pas à ce qu'il obtienne ce résultat-là au Dakar."

"J'étais très content pour lui et je lui ai envoyé un message parce qu'il le méritait", a souligné l'Italien en saluant la victoire d'étape de son ancien coéquipier, un fait inédit pour un pilote ayant précédemment gagné en MotoGP.

Interrogé sur la réaction très émotive qui a rendu Petrucci encore plus attachant à ce moment-là, Dovizioso l'a associée à l'ampleur de la tâche. "Il a fait quelque chose de dingue. Je pense que sa réaction a été énorme parce que je crois qu'il se voit toujours comme le mouton noir, qui voulait réaliser beaucoup de choses mais qui a du mal, et quand il a pu réaliser cette chose si spéciale… Nous, on regardait la télévision à la fin de la journée, mais quand on fait plus de 500 km en un jour, on est complètement fini et quand on obtient ce type de résultat dans cette situation-là, les émotions sont grandes, évidemment, comme on l'a vu dans ses interviews."

Petrucci s'était engagé sur ce Dakar dans le but d'y acquérir de l'expérience, avant de se lancer une deuxième fois à l'assaut des dunes saoudiennes en 2023 avec cette fois des ambitions de victoire. Son expérience a finalement été très intense, marquée par des performances impressionnantes pour un débutant et tout un tas de mésaventures vécues par le pilote avec passion et son habituelle ingénuité. Il devrait désormais s'engager en MotoAmerica pour vivre une expérience différente en 2022, lui qui a expliqué que des incompréhensions avec KTM ne lui permettent pas de disputer le Championnat du monde de Rallye-Raid comme il l'espérait.

