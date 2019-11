1000 ch et 320 km/h : une discipline électrique "révolutionnaire"

À l'heure où le DTM évalue la possibilité d'introduire la technologie hybride à l'horizon 2022, les promoteurs du championnat ont dévoilé un concept poussé pour organiser d'éventuelles courses annexes avec des autos propulsées soit par des batteries électriques, soit par une pile à combustible grâce à l'hydrogène. Le projet évoque des machines qui seraient capables d'atteindre la barre des 1000 chevaux par intermittence, et de dépasser les 300 km/h en piste.

Le format des courses serait de 40 minutes, avec un arrêt au stand obligatoire comme en DTM pour recharger les batteries. Cet arrêt ne serait pas l'œuvre d'une intervention humaine mais d'un robot industriel, qui serait capable de remplacer les batteries où le réservoir d'hydrogène, ainsi que de changer les quatre roues.

"C'est un concept courageux et novateur", assure Gerhard Berger, patron du DTM. "Il faut regarder plus loin si l'on veut façonner l'avenir des sports mécaniques et proposer une compétition avec des systèmes alternatifs qui inspirent les fans. Il est évident que des constructeurs qui veulent s'impliquer en sport automobile se concentrent sur des concepts alternatifs."

"Même si les véhicules hybrides et électriques se sont implantés sur le marché, je pense qu'il a manqué un concept véritablement nouveau et inspirant jusqu'à présent. En plus des millions de fans de sports mécaniques à travers le monde, nous nous adressons désormais à un grand nombre d'entreprises automobile et de fournisseurs qui aimeraient s'impliquer davantage. Avec ce projet, nous voulons démontrer que nous sommes ouverts à ce que l'avenir nous réserve et que nous avons quelque chose de nouveau à offrir aux constructeurs."

Il est important de préciser que le DTM présente ici une vision pour l'avenir sous forme d'alternative, qui n'a pas vocation pour autant à remplacer sa discipline phare. Par ailleurs, pour qu'un tel projet puisse voir le jour, il lui faudrait franchir trois étapes majeures : la faisabilité technique en premier lieu, la viabilité économique, puis l'intérêt manifeste du public, des constructeurs et des sponsors. "La discipline présentée aujourd'hui fonctionnerait comme terrain d'expérimentation pour les constructeurs, et comme accélérateur du développement de technologies pertinentes pour des voitures de série", précise l'ITR, promoteur du DTM. "Le temps est venu, et l'envie est là pour un tel changement."