Lewis Hamilton lance sa propre équipe d'Extreme E

Cette arrivée en Extreme E marque le premier rôle de Lewis Hamilton en tant que propriétaire d'une équipe, la structure étant nommée en référence à son numéro de course en F1, le #44, que le pilote Mercedes porte depuis 2014. Le Britannique ne courra pas lui-même et le line-up, qui devra comporter une femme et un homme comme l'impose le règlement, n'a pas encore été annoncé.

"C'est un nouveau projet passionnant et ce sera amusant d'avoir un rôle différent de celui de pilote de l'équipe", a déclaré Hamilton. "Ce qui est le plus attrayant, cependant, c'est que le championnat Extreme E ne se contentera pas de sensibiliser les gens à certains des problèmes environnementaux les plus cruciaux auxquels notre planète est confrontée, mais qu'il fera aussi quelque chose pour y remédier en travaillant avec des organisations caritatives locales pour ne laisser aucune trace et laisser un héritage de changement durable."

"Chacun d'entre nous a le pouvoir de faire la différence, et cela signifie tellement pour moi de pouvoir utiliser mon amour de la course, ainsi que mon amour pour notre planète, pour avoir un impact positif. J'ai hâte que l'équipe participe à cette nouvelle compétition et je pense qu'il est incroyable que nous puissions le faire tout en sensibilisant les gens à la crise climatique."

Une livrée initiale de X44 suggère que le violet introduit cette année par Hamilton sur son casque pour la saison 2020 de F1 va se retrouver en XE. X44 n'a pour le moment pas été pensé pour être pour être soutenu par un constructeur, mais la carrosserie du ODYSSEY 21 E-SUV de 550 chevaux peut être customisée pour ressembler à des modèles de route. Cela pourrait permettre un jour à Hamilton d'adapter sa machine pour se rapprocher de la Mercedes EQC, la première voiture 100% électrique de la marque allemande, qui a été mise en vente plus tôt dans l'année.

Alejandro Agag, fondateur et PDG d'Extreme E, a ajouté : "Nous sommes ravis d'accueillir Lewis Hamilton et son équipe X44 dans le cadre d'Extreme E. Comme nous, Lewis est extrêmement passionné par le sport automobile, mais il partage également notre conviction que nous pouvons utiliser le sport pour mettre en lumière des sujets qui sont vitaux pour le monde, tels que le changement climatique et l'égalité. Lewis est l'un des pilotes les plus titrés de tous les temps, et nous sommes tous impatients de voir comment son équipe X44 se comportera sur et en dehors de la piste de course sous son incroyable direction."

X44 rejoint les Champions de Formule E par équipe Techeetah, ainsi qu'Abt, Andretti/United Autosports, Chip Ganassi Racing, HWA, QEV et Veloce comme inscriptions confirmées pour Extreme E en 2021. La saison inaugurale à cinq manches du championnat de course de SUV tout-terrain doit encore être lancée avec un événement au Sénégal les 23 et 24 janvier.

