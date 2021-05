X44 signe le meilleur temps des qualifs de l'Ocean X Prix

Sur les bords du Lac Rose de Dakar, théâtre de l'Ocean X Prix d'Extreme E, X44 a dominé les qualifications. Déjà auteurs du meilleur temps lors de la première séance, Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez ont remis le couvert en fin d'après-midi.

Les nombreux passages des SUV électriques sur le sable sénégalais ont creusé de profondes ornières sur le parcours de 6,4 kilomètres, et les chronos ont été plus lents lors de la deuxième séance. Avec un temps de 10'57"567, X44 accusait un retard de dix secondes sur sa meilleure marque, établie dans la matinée. En revanche, l'équipe de Lewis Hamilton a été la seule à ne pas dépasser la barre des 11 minutes.

Vainqueur du Desert X Prix, épreuve inaugurale du championnat, RXR a décroché la deuxième place au classement combiné. L'équipe de Nico Rosberg a notamment bénéficié de la pénalité infligée à Abt Cupra en raison de la présence de Jutta Kleinschmidt dans la zone de changement de pilote avant que son coéquipier, Mattias Ekström, se soit arrêté. Malgré cette sanction, Abt Cupra a assuré la dernière position de la première demi-finale.

La deuxième demi-finale réunira les équipes situées entre la quatrième et la sixième position en qualifications. Quatrième, JBXE sera donc de la partie. À noter que son fondateur, Jenson Button, n'est pas au volant ce week-end. Le Champion du monde de Formule 1 est remplacé par Kevin Hansen.

En Arabie Saoudite, le tonneau de Stéphane Sarrazin en essais a privé Veloce Racing d'une participation aux qualifications et à la course, et donc d'un kilométrage précieux. Au Lac Rose, l'équipe a donc décidé d'adopter une stratégie plus prudente afin de ne pas perdre davantage de terrain sur ses adversaires. Le Français et sa coéquipière, Jamie Chadwick, ont obtenu le cinquième temps le matin et le septième dans l'après-midi, suffisant pour une place dans la deuxième demi-finale. JBXE et Veloce Racing seront rejoints par Xite Energy Racing, anciennement Hispano Suiza.

Chip Ganassi Racing continue de vivre un début de saison frustrant puisque la formation américaine a touché du doigt le meilleur temps avant de tout perdre. À la limite de l'accident, Kyle LeDuc était parvenu à prendre une avance de 6"3 sur X44 jusqu'à ce qu'un problème technique ne vienne immobiliser le pilote pendant près de quatre minutes. Un tel retard étant impossible à rattraper, Chip Ganassi Racing ne disputera donc pas les demi-finales.

La seconde structure américaine, Andretti United, a également rencontré des problèmes. Lors de la première séance qualificative, Timmy Hansen est longtemps resté à l'arrêt en piste. Une série de modifications dans la journée ont corrigé les pépins techniques, cependant ni le Suédois ni sa coéquipière Catie Munnings n'ont été dans le rythme dans la deuxième séance.

Enfin, le double Champion du monde des Rallyes, Carlos Sainz, et sa coéquipière Laia Sanz se sont élancés en dernière position. Le matin, Acciona Sainz a abandonné sa tentative chronométrée à la suite d'une panne sur le système de refroidissement du groupe propulseur. L'unique tour complet a été effectué dans l'après-midi.

