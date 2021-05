Aston Martin essaie "de remonter la pente" dès 2021

Il y a eu l'enthousiasme généré par le changement d'identité et par le retour d'une marque légendaire, puis la douche froide provoquée par des modifications réglementaires qui ont coûté cher sur le plan de la performance. Après un début de saison morose, c'est une véritable bouffée d'oxygène que s'est offert Aston Martin à Monaco le week-end dernier. Pour la première fois, Sebastian Vettel et Lance Stroll ont tous les deux terminé dans le top 10, glanant pas moins de 14 points alors que l'écurie n'en avait empoché que cinq lors des quatre Grands Prix précédents.

Le caractère très atypique du tracé monégasque incite à la prudence tant la hiérarchie sur le Rocher peut y être modifiée juste le temps d'un week-end, mais la volonté de l'ex-écurie Racing Point de redresser la situation au plus vite reste intacte. Pas question, en dépit du futur tournant réglementaire programmé pour 2022, de jeter trop tôt aux oubliettes l'exercice en cours. Aston Martin introduit régulièrement des évolutions sur une AMR21 qui était dotée en Principauté d'un fond plat modifié, avec l'espoir de poursuivre son redressement.

"C'était vraiment à la régulière", se félicite Lawrence Stroll, grand patron d'Aston Martin, auprès de Motorsport.com après le résultat monégasque. "Un excellent week-end pour les deux voitures. Le rythme était là, la stratégie aussi : un plan bien exécuté. Nous avons connu un début de saison difficile, nous avons eu du mal avec le changement de réglementation et la découpe du fond plat, qui affecte vraiment les voitures à faible inclinaison. Mercedes et nous avons perdu près d'une seconde par rapport à nos concurrents."

"Nous essayons donc de remonter la pente et nous n'abandonnons pas, nous continuons à apporter des pièces sur la voiture et à essayer de revenir là où nous devrions être. Je ne pense pas que nous puissions retrouver les performances de l'an dernier, car ensuite nous devrons laisser tomber pour nous concentrer évidemment sur la monoplace 2022. C'est un équilibre délicat, mais nous nous battrons jusqu'à la fin."

Les premiers temps, le déficit de performance induit par les changements aérodynamiques en 2021 a énormément contrarié Aston Martin, qui a même envisagé de remettre légalement en question le processus de la FIA. Une controverse désormais mise de côté pour aller de l'avant. "Nous avons mis ça derrière nous", assure Lawrence Stroll. "Nous travaillons juste sur le fait de remonter la pente autant que nous le pouvons. Il y a encore des choses à venir. Je ne sais pas exactement combien, pour être franc avec vous. Nous n'avons certainement pas fini d'apporter des choses sur la voiture, mais il est clair que ça ne peut plus durer longtemps."

En dépit de ce recul dans la hiérarchie, la nouvelle entité reste très optimiste pour l'avenir et continue de surfer sur la vague de son changement de nom, qui est clairement un atout commercial et marketing avéré. Les résultats délicats n'affectent pas l'image sur laquelle elle travaille depuis son passage au vert anglais, selon Lawrence Stroll.

"Je ne pense pas que cela ait ôté de l'importance au rebranding et à l'enthousiasme", avance l'homme d'affaires canadien. "Ça a été phénoménal, on le voit à travers l'engagement des fans. Mais c'est décevant quand on a autant travaillé, que les voitures sont gelées au niveau de leur homologation, et qu'au premier Grand Prix on se rend compte qu'elles n'étaient pas réellement gelées. C'est évidemment extrêmement frustrant."

Propos recueillis par Adam Cooper