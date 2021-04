Le team de Lewis Hamilton domine les qualifs du Desert X Prix

Deux accidents majeurs lors de la première séance de qualifications et de nouveaux problèmes de fiabilité pour le favori de la compétition, Chip Ganassi Racing, ont fait que seulement six des neuf équipes ont pu participer au roulage de l'après-midi. Et c'est X44, la structure de Lewis Hamilton, qui a placé ses pilotes en tête.

Le duo de l'écurie Rosberg X Racing (RXR), composé de Molly Taylor et Johan Kristoffersson, a pris 4,7 secondes d'avance lors de la séance de qualifications de l'après-midi, devant les pilotes X44, Cristina Gutiérrez et Sébastien Loeb. Mais Taylor est entrée dans la zone de changement de pilote à... 44 km/h (ça ne s'invente pas), recevant une pénalité de 60 secondes qui a privé l'équipe de la tête, après avoir réalisé un excellent run.

Elle a cédé la place à Kristoffersson, Loeb étant dans son viseur après avoir perdu six secondes pour une erreur dans la première manche à Al-Ula, samedi matin. Mais l'erreur du nonuple Champion du monde des Rallyes est restée sans conséquence grâce à la pénalité de Taylor, ce qui signifie que Loeb et Gutiérrez seront en pole position pour la première demi-finale.

Carlos Sainz Sr a réalisé un autre run flamboyant lors du deuxième contre-la-montre après avoir pris le volant de la voiture d'Acciona Sainz à la place de Laia Sanz pour décrocher une deuxième position combinée. Catie Munnings et le Champion du monde de Rallycross 2019 Timmy Hansen, quant à eux, ont terminé quatrième, derrière RXR, après avoir devancé JBXE de seulement 0"02 au classement provisoire.

Prudente dans la matinée, l'équipe JBXE de Jenson Button a finalement utilisé toute la puissance de son moteur de 550 chevaux. Le Champion du monde de F1 2009 a comblé d'une poignée de secondes son retard d'un tour sur Loeb et Kristoffersson.

Cependant, sa coéquipière Mikaela Åhlin-Kottulinsky est entrée dans la zone de changement de pilote bien au-delà de la limite de 30 km/h et a reçu une énorme pénalité de trois minutes. Button et elle ont ensuite écopé d'une autre pénalité de 30 secondes pour avoir effectué leur changement sous la limite de temps minimale de 45 secondes, plus 0,5 seconde pour l'avantage acquis. Cela a fait passer le duo de la cinquième à la sixième place.

Hispano Suiza a profité de ces pénalités. Le duo de pilotes Oliver Bennett et Christine Giampaoli Zonca était de loin le plus lent de l'après-midi. Leur retard de 58,43 secondes s'est combiné avec une perte de 2'25 dans la séance du matin pour les mettre à plus de trois minutes du rythme. Cependant, les sanctions infligées à JBXE et les trois non-participations ont propulsé le duo en cinquième position.

Dans la matinée, Chip Ganassi Racing (CGR) a choisi de changer un élément de la direction assistée de sa voiture après une panne à mi-relais pour les pilotes Kyle LeDuc et Sara Price. Cette défaillance faisait suite à un accident pour LeDuc et un problème de batterie pour Price lors du shakedown du vendredi. CGR n'était pas prêt à temps pour la séance et s'alignera donc en septième position.

Abt Cupra et Veloce Racing ont confirmé qu'ils ne participeraient pas au contre-la-montre de l'après-midi, cette dernière se retirant complètement du Desert X Prix en raison des dommages irréparables après l'accident de Stéphane Sarrazin. En revanche, Abt Cupra pourrait encore revenir pour la course du dimanche, sa cage de protection et son châssis étant apparemment intacts.