Pulling signe son septième succès à Singapour

Hier, la première course de F1 Academy à Singapour a été remportée par Abbi Pulling, qui n'a jamais vraiment été inquiétée, Maya Weug et Doriane Pin ont complété le podium. La Française a sauvé de peu sa troisième place, pénalisée de cinq secondes pour avoir volé le départ, elle a réussi à creuser l'écart avec Lia Block en s'octroyant par la même occasion le meilleur tour en course. Notons également la jolie quatrième place de l'Américaine parrainée par Williams, son meilleur résultat cette année.

Avec cette sixième victoire, Pulling a conforté son avance sur Pin au championnat avec un écart de 82 points. C'est l'Anglaise qui partira une nouvelle fois en tête pour la deuxième course du week-end. Doriane Pin et Maya Weug échangent leurs places, puisque ce sera la Française qui s'élancera cette fois sur la première ligne, suivie de la Néerlandaise.

Il fait très chaud ici à Marina Bay, bien plus qu'hier. La température atteint les 32°C dans l'air et 56°C en piste. Au départ, Pulling garde la tête. Weug prend un meilleur envol que Pin et la dépasse au premier virage. Tout de suite, la Française réplique, mais sa coéquipière défend avec ferveur. C'est Lia Block, quatrième, qui essaye d'en profiter en revenant sur les deux pilotes.

Cette bataille fait les affaires de Pulling qui possède déjà plus d'une seconde d'avance sur le reste du peloton. Derrière, Ella Lloyd qui partait huitième, a gagné deux positions. La deuxième Française, Lola Lovinfosse, est remontée en 13e position, elle qui prenait le départ 15e.

Au troisième tour, Bianca Bustamante part en tête-à-queue sur un vibreur et déclenche un Safety Car, elle parvient toutefois à repartir, dernière. Les feux de la voiture de sécurité s'éteignent et Pulling redonne le rythme. Weug reste dans les échappements de l'Anglaise et Nerea Martí, cinquième, tente de prendre le meilleur sur Block. Derrière, quatre voitures se battent pour la sixième place de Hamda Al Qubaisi, mais la pilote aux couleurs Red Bull conserve sa position.

Au restart, Tina Hausmann et Bustamante se sont accrochées, la Suissesse semble avoir des dommages sur sa monoplace. Devant, Pulling est à une seconde de Weug. Pin reste collée à la Néerlandaise, mais ne tente rien pour le moment. Pendant ce temps, Hausmann est pénalisée de 10 secondes après le contact avec Bustamante.

À trois tours de la fin, Pulling compte trois secondes d'avance sur sa dauphine. Pin met toujours la pression sur Weug mais ne parvient pas à trouver la faille. Chloe Chambers dépasse Carrie Schreiner avec la manière, pour le gain de la huitième place, après plusieurs tours de bataille.

Au drapeau à damier, Abbi Pulling est toujours en tête et remporte sa deuxième course à Singapour. Maya Weug termine deuxième et Doriane Pin troisième.