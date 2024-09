Abbi Pulling déroule, Doriane Pin sur le podium

La F1 Academy revient cette semaine à Singapour pour le cinquième rendez-vous de sa saison 2024. Il y a un mois, les jeunes femmes engagées dans ce championnat 100% féminin ont roulé sur le circuit de Zandvoort.

La première course avait été remportée par la leader du championnat Abbi Pulling. Lors de la deuxième épreuve de dimanche, c'est la Française Doriane Pin qui s'est imposée. La pilote de l'académie Mercedes n'avait plus gagné depuis la première manche de la saison à Jeddah. Côté classement, Pulling possède une avance confortable de 71 points sur sa dauphine Pin, alors qu'il ne reste plus que deux manches et quatre courses.

Pour cette première épreuve dans les rues de Marina Bay, c'est une nouvelle fois Abbi Pulling qui s'élancera en pole position. L'Anglaise sera suivie de Maya Weug, deuxième, et Doriane Pin, troisième. La seconde Française, Lola Lovinfosse, partira de la 12e place sur la grille.

La F1 Academy accueille également sa cinquième Wild Card de l'année, il s'agit de l'Anglaise Ella Lloyd engagée en F4 Britannique et neuvième du championnat. Elle prendra le départ de cette première course depuis la huitième position.

Au départ, Abbi Pulling garde l'avantage au premier virage, les deux voitures de Pin et Weug la suivent de près. Derrière la Française, Lia Block se montre très menaçante. Ella Lloyd a gagné deux positions, elle est maintenant sixième et met la pression sur Chloe Chambers.

Après un seul tour, Bianca Bustamante prend une pénalité de 10 secondes, la Philippine a causé un deuxième tour de formation avant le début de la course après avoir dépassé sa place sur la grille. La pilote parrainée par McLaren aurait ainsi dû prendre le départ depuis la voie des stands, mais n'a pas suivi les instructions.

Au quatrième tour, Weug garde le rythme de Pulling. Pin a décroché la Néerlandaise et évolue à une seconde et demie, en troisième position. Chambers passe Lloyd et s'envole, la Britannique se trouve maintenant sous la menace de Hamda Al Qubaisi.

À cinq tours de la fin, Doriane Pin et Ella Lloyd sont sous enquête pour un potentiel faux départ. Pulling est en tête avec une avance confortable de presque deux secondes. Le verdict tombe, les deux pilotes prennent cinq secondes de pénalité. La Française se trouve à plus de quatre secondes de Lia Block qui la précède alors qu'il ne reste que deux tours.

Abbi Pulling remporte finalement son sixième succès de la saison et consolide un peu plus ses chances de titre. Elle devance Maya Weug et Doriane Pin, qui sauve finalement son podium après avoir agrandi son écart sur Block à plus de cinq secondes.