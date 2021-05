Button regrette la situation entre Hamilton et Bottas pour le public

Jenson Button estime que la différence de niveau entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas chez Mercedes est un cas complexe de la Formule 1 moderne. Pour le Champion du monde 2009, cette situation qui voit son compatriote dominer outrageusement son coéquipier est idéale pour l'écurie championne du monde mais prive le public d'un combat qui pourrait être plus rude.

"Lewis est vraiment bien placé, il a confiance en lui et j'ai toujours dit que chaque pilote avait une faiblesse, mais pour le moment, Lewis n'en montre vraiment aucune donc c'est dur de le battre comme ça", constate Button dans les colonnes de PlanetF1. "Mais Valtteri n'a tout simplement pas été assez rapide, c'est tout, il n'est pas assez rapide en ce moment. En qualifications il fait parfois un excellent boulot mais en course, il n'est généralement pas dans le rythme de Lewis."

L'avenir de Bottas chez Mercedes est systématiquement au centre des spéculations depuis qu'il a remplacé Nico Rosberg en 2017 et qu'il enchaîne des prolongations de contrat qui n'excèdent jamais une année. La question se posera encore dans quelques mois, mais pour Button, il n'est pas évident de voir le Finlandais perdre son baquet.

"La difficulté, c'est qu'il fait du meilleur boulot que Checo [Pérez] chez Red Bull, donc c'est tout ce qu'ils [Mercedes] ont besoin qu'il fasse", estime-t-il. "Lewis soutient Valtteri parce qu'il obtient toute la gloire. Valtteri le défie un peu en qualifications, le pousse, mais en course c'est une victoire facile pour Lewis. Et l'environnement est bon car Lewis soutient Valtteri et Valtteri ne défie pas vraiment Lewis, ils travaillent ensemble. C'est une excellente situation pour tout le monde, sauf pour les fans."

Ainsi, aux yeux de Button, si le public adorerait voir deux pilotes se battre au même niveau chez Mercedes, aucune écurie ne souhaite vraiment vivre une telle situation aujourd'hui, l'intérêt collectif étant supérieur.

"Les fans le veulent et c'est ce que le sport devrait être", avance-t-il. "C'est compliqué, n'est-ce pas ? Quand Lewis et moi étions coéquipiers, on se privait l'un et l'autre de victoires. L'un de nous deux aurait probablement pu remporter le titre mondial si l'autre n'avait pas gagné les courses qu'il a gagnées. J'ai terminé deuxième en 2011, Lewis a failli gagner en 2010, et si nous ne nous étions pas pris des victoires l'un à l'autre, nous aurions gagné le championnat. Mais c'est ainsi que la F1 devrait être : avoir deux grands pilotes dans une équipe, qui se battent pour le titre mondial."