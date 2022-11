Le circuit de Djeddah évolue encore pour plus de sécurité

Charger le lecteur audio

Les promoteurs du Grand Prix d'Arabie saoudite ont dévoilé de nouvelles modifications apportées au circuits urbain de Djeddah pour la troisième édition de l'épreuve, qui aura lieu l'année prochaine. L'objectif est à nouveau d'améliorer la sécurité et la visibilité sur ce tracé à haute vitesse, qui a suscité des préoccupations depuis son apparition au calendrier fin 2021.

Le circuit de la Corniche de Djeddah accueille le Grand Prix urbain le plus rapide de la Formule 1 et a déjà proposé deux courses spectaculaires tout en alimentant les critiques quant à son niveau de sécurité. Avant l'édition 2022 en mars dernier, des ajustements avaient déjà été effectués pour améliorer des points soulevés par les pilotes, notamment en élargissant certains virages ultra-rapides mais trop à l'aveugle.

Aujourd'hui, les organisateurs annoncent avoir apporté des modifications supplémentaires qui entreront en vigueur dès la troisième édition, le week-end du 19 mars 2023. L'un des plus grands changements concerne l'enchaînement gauche-droite des virages 22 et 23, où l'objectif est de réduire les vitesses de passage d'environ 50 km/h en déplaçant le grillage et en ajoutant un vibreur biseauté.

Un autre changement vise les virages 14 et 20, deux des virages à l'aveugle de cette piste, où les grillages seront repoussés afin d'ouvrir les courbes et d'offrir ainsi une visibilité accrue aux pilotes.Au virage 14 (photo ci-dessous), le mur sur la droite sera repoussé de 7m50, tandis que celui à gauche du virage 20 (photo ci-dessus) reculera de cinq mètres. Les murs bordant le tracé seront également repoussés au niveau des virages 8 et 10, toujours dans le but d'améliorer la visibilité.

Les modifications du virage 14 à Djeddah.

Des vibreurs biseautés seront par ailleurs installés dans les virages 4, 8, 10, 11, 17 et donc 23, ce à quoi s'ajoutent des bandes rugueuses au-delà des limites de piste des virages 3, 14, 19, 20 et 21 afin de dissuader les pilotes de sortir large.

"L'évolution du circuit de la Corniche de Djeddah se poursuit à un rythme soutenu et nous sommes ravis d'apporter des modifications à cette piste magnifique, fruit de la consultation avec la FIA, la F1 et les pilotes", précise Martin Whitaker, directeur exécutif de Saudi Motorsport Company. "Les deux éditions précédentes à Djeddah ont déjà confirmé que cette piste était le circuit urbain le plus rapide et passionnant au monde, et ces nouvelles évolutions ne feront qu'améliorer le spectacle qu'attend le public en mars prochain quand les F1 feront leur retour."

"Il est crucial pour tout circuit d'écouter et d'apprendre de ceux qui y courent, et de prendre en compte leurs commentaires afin de progresser en permanence. Nous sommes convaincus que ces changements offriront de meilleures courses, encore plus rapides, plus passionnantes et surtout plus sûres, et nous avons hâte de voir les plus grands pilotes au monde s'affronter sous le feu des projecteurs en 2023."

Les virages modifiés à Djeddah pour 2023.