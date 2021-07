Les expérimentations sur le fond plat Ferrari qui ont fini par payer

Les plastiques à usage unique sont devenus un problème environnemental pressant, et la Formule 1 s'est engagée à les éliminer du paddock d'ici 2025. Mais au-delà de cette initiative qui fait les gros titres, le détenteur des droits commerciaux et plusieurs écuries continuent de mener des partenariats avec certains des plus grands producteurs au monde des matières premières qui composent ces objets en plastique.