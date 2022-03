La FIA précise le code de conduite des pilotes russes

Charger le lecteur audio

Plus tôt cette semaine, dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine menée par la Russie avec le soutien de la Biélorussie, la FIA via le Conseil Mondial du Sport Automobile a pris la décision de ne pas exclure automatiquement les concurrents courant sous licence russe ou biélorusse des compétitions internationales qu'elle régit. Contrairement à la recommandation du Comité international olympique, elle a en fait choisi de leur imposer la neutralité. Ce vendredi, les conditions de participation ont été précisées pour les pilotes dépendant de ces deux pays.

Dans un document publié sur le site internet de l'instance (intitulé "Driver commitment", soit "Engagement du pilote"), et que chaque participant concerné doit remplir en signe de son adhésion à ces exigences, plusieurs points clés sont mis en avant :

L'affichage des symboles, couleurs ou drapeaux nationaux russes/biélorusses est interdit en public et sur les réseaux sociaux.

Les drapeaux, emblèmes, symboles et mots russes/biélorusses liés au pays sont interdits sur les tenues, vêtements, accessoires et autres articles personnels.

Il est interdit de chanter ou de jouer l'hymne national russe/biélorusse lors de tout événement ou dans toute zone sous l'égide de la FIA.

Les commentaires, actions ou comportements préjudiciables aux intérêts de la FIA, et en particulier tout soutien à l'invasion russe de l'Ukraine, sont interdits.

En sus de tout cela, la FIA n'exclut pas un durcissement de ses actions à l'encontre des concurrents russes ou biélorusses à l'avenir. "La FIA continue de suivre attentivement les événements en Ukraine et se réserve le droit de prendre d'autres mesures ou d'en mettre en œuvre d'autres à l'avenir, y compris toute mesure nécessaire pour se conformer à ses obligations en vertu de tout régime de sanctions applicable et/ou de tout contrat dont la FIA est partie", peut-on ainsi lire dans une note publiée également sur le site officiel.

Une position à laquelle les pilotes doivent se conformer au moment de remplir le document d'engagement, dont le neuvième point indique : "Je reconnais et accepte que la FIA puisse mettre en œuvre d'autres mesures ou émettre d'autres décisions concernant ma participation aux Épreuves Couverts à la lumière du conflit en cours en Ukraine, y compris le droit de me refuser l'entrée ou de m'empêcher de participer et/ou d'assister à toute épreuve couverte. Je me conformerai à toutes ces mesures et décisions supplémentaires."

Il est à noter que, dans le contexte où plusieurs fédérations nationales, dont Motorsport UK, ont déjà pour leur part décidé d'aller plus loin en interdisant les épreuves aux titulaires de licences russes ou biélorusses, la FIA a rappelé dans sa note que les "clubs, associations et fédérations membres de la FIA [...] sont tenus, en vertu de l'Article 6.3 des Statuts de la FIA, d'accepter, d'observer et de faire appliquer toutes les décisions prises par les organes de la FIA, y compris [le Conseil Mondial du Sport Automobile]".

Vendredi, la fédération allemande de sport automobile, la DMSB, a annoncé qu'elle interdisait aux pilotes et aux équipes russes et biélorusses de participer aux compétitions. Son président, Wolfgang Wagner-Sachs, a déclaré : "Nous voulons faire notre part pour accroître la pression internationale sur le régime de Moscou afin qu'il mette fin immédiatement à ces actes de guerre. Le sport devrait normalement bâtir des ponts, mais dans cette situation extrême, qui est la faute de la Russie, des signaux clairs doivent être envoyés contre les agresseurs."