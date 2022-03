Drive to Survive doit donner de la valeur à la F1, selon son PDG

Charger le lecteur audio

Dans quelques jours, le 11 mars précisément, sortira sur Netflix la quatrième saison de la série "Drive to Survive", qui reviendra sur la saison 2021 du Championnat du monde de F1. Depuis son arrivée dans le paysage médiatique, ce show a rencontré un succès certain et contribué à populariser la discipline auprès d'un public qui aurait par ailleurs été moins enclin à s'y intéresser.

Les dirigeants de la Formule 1 se félicitent régulièrement de l'effet Netflix sur le regain d'intérêt suscité, notamment chez les jeunes ou sur le marché américain, et ce en dépit des critiques dont le programme n'est pas exempt, notamment dans sa dramatisation des événements ou son rapport à la vérité parfois tangent.

S'exprimant sur la série, Stefano Domenicali a en tout cas salué son apport positif tout en expliquant qu'il fallait que cela continue pour que ce partenariat se poursuive à l'avenir. "Il ne fait aucun doute que Drive to Survive a eu un effet incroyable, principalement sur les nouveaux publics, et aussi sur d'autres nouveaux marchés comme les États-Unis, c'est certain", a-t-il déclaré dans une conférence avec des analystes de Wall Street.

"Et cela va continuer, et je peux vous avertir que vous devez suivre de près la nouvelle saison, car je viens d'avoir la chance de la voir, et elle sera fantastique, avec le bon ton. Et comme vous pouvez l'imaginer, avec ce qui s'est passé l'année dernière, il y aura beaucoup d'action. C'est donc une bonne chose."

"Je pense qu'il est important pour nous de continuer avec Drive to Survive, avec nos amis de Netflix, tant que nous ferons en sorte que ce soit un facteur de différenciation. Si cela devient juste une façon différente de parler de la F1 sans ajouter, ou donner à la plateforme de la F1, une valeur ajoutée, je pense qu'il vaut mieux renégocier et voir avec Netflix et avec les autres partenaires ce qui pourrait être fait autrement à l'avenir."

"Mais il est certain que cette plateforme a joué un rôle essentiel dans la progression de la notoriété, principalement auprès de la jeune génération et des nouveaux venus en F1. Et pour cela, nous devons remercier cette vision, le processus et la qualité, qui ont été vraiment très, très bons."

Quant au PDG de Liberty Media, Greg Maffei, il estime que "Drive to Survive" a été aussi bonne pour Netflix que pour la F1. "Je pense que c'est un excellent partenariat", a déclaré l'Américain. "Bien qu'il nous ait clairement aidé, et vous avez vu la croissance de notre audience télévisée, par exemple, aux États-Unis 58% [en 2021], et notre âge moyen au cours des dernières années a diminué de quatre ans pour ce qui est de notre base de fans."

"Cela contraste fortement avec le vieillissement de la base de fans et le déclin des audiences télévisées dans de nombreux autres sports. Cela étant dit, c'est également un produit gagnant pour Netflix. [La série] a été numéro 1 à un moment donné de l'année dans 27 pays. C'est un programme relativement rentable pour eux. Je pense donc que c'est une victoire absolue, car autant Netflix a fait pour nous, autant j'aime à penser que nous avons fait pour Netflix. Et j'ai parlé à Reed [Hastings, fondateur de Netflix] et Ted [Sarandos, co-PDG], je sais qu'ils sont très enthousiasmés par le produit."

Un enthousiasme qui, selon Maffei, a fini par toucher les plus sceptiques des acteurs de la discipline, à l'image du directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff. "Nous avons clairement constaté un changement de mentalité", a-t-il ajouté. "J'aime taquiner Toto sur le fait qu'il détestait Drive to Survive lors de la première saison, qu'il ne voulait pas participer, qu'il avait tout un tas de raisons [pour ne pas le faire]. Et maintenant, je le décrirais comme un fan assez enthousiaste. Et je pense qu'il est représentatif de ce que ressentent la plupart des équipes."

"C'est donc une victoire sur toute la ligne. Il est clair que notre sport s'est développé non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Mais c'est aussi une grande chose pour Netflix. J'espère donc que ce mariage se poursuivra pendant longtemps."