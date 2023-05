La FIA prend des mesures après avoir évité le pire à Bakou

La FIA a confirmé l'entrée en vigueur de nouvelles procédures, dès ce week-end pour le Grand Prix de Miami, après l'incident survenu la semaine dernière à Bakou en toute fin de course. S'arrêtant au stand avant d'entamer le dernier tour, Esteban Ocon avait évité de peu, à l'entrée de la pitlane, une foule qui avait été autorisée en amont à se réunir pour le parc fermé et les célébrations d'après course.

Alors que le pilote français avait réussi de justesse à éviter toute personne se trouvant devant lui, et alerté sur la dangerosité de la situation, les commissaires avaient ouvert une enquête. Leur rapport avait clairement établi le besoin de revoir la méthode.

"Nous avons insisté sur le fait qu'il était primordial de garantir la sécurité et le bon déroulement de l'épreuve", ont-ils rappelé. "L'équipe de la FIA en a pris acte. Nous avons examiné en détail les procédures et protocoles avec les représentants de la FIA et leur avons demandé de prendre des mesures immédiates pour revoir ces procédures et protocoles avec les parties prenantes concernées (y compris la FOM, les équipes et la FIA) afin de s'assurer que cette situation ne se reproduise pas. Les représentants de la FIA ont exprimé leurs regrets pour ce qui s'est passé et nous ont assuré qu'ils le feraient à temps pour la prochaine épreuve."

Ce dimanche, dans les notes adressées aux écuries par la direction de course, de nouvelles mesures ont donc fait leur apparition. Elles précisent notamment que les invités et les mécaniciens qui se rendent au parc fermé pour accueillir les monoplaces doivent se tenir à l'écart de la voie des stands jusqu'à ce que la dernière voiture ait franchi la ligne d'arrivée.

"Les mécaniciens des équipes ne sont pas autorisés à quitter leur garage pour rejoindre le parc fermé avec des ventilateurs en prévision de l'arrêt de leur voiture en fin de course tant que la dernière voiture n'est pas passée sous le drapeau à damier", peut-on lire dans les notes de la FIA. "Tout autre personnel ou VIP n'est pas autorisé à pénétrer dans la voie des stands tant que la dernière voiture n'a pas franchi le drapeau à damier. Toute infraction entraînera le retrait des accès de l'équipe en question pour les Grands Prix suivants et un signalement auprès des commissaires sportifs."