La finale mondiale de F1 in Schools diffusée sur Motorsport.tv

Le programme F1 in Schools, lancé en 1999, met en compétition des équipes d’élèves, âgés de 9 à 19 ans, dans des courses de ligne. Ces jeunes pousses doivent produire leur propre voiture miniature en suivant à la lettre un règlement technique précis. Présent dans 52 pays, la compétition vise à faire naître des vocations en apportant une nouvelle façon d’apprendre les sciences, la technologie ou les mathématiques, les élèves développant la voiture miniature grâce à des logiciels de design à partir d’une cartouche de gaz et d’un modèle proposé par la F1.

Avec une compétition organisée à l’approche des Grands Prix, F1 in Schools permet aux écoles d'introduire la Formule 1 dans les programmes scolaires, afin d'attirer les élèves vers ce milieu pour qu’ils poursuivent leurs études et visent une carrière dans le domaine du sport automobile.

Les participants qui ne seraient pas intéressés par le milieu scientifique ne sont pas laissés sur la touche, puisque la compétition valorise également la gestion de projet, la recherche et la signature de partenariats, les missions de marketing et les présentations orales. De ce fait, le programme F1 in Schools permet aux participants de simuler la gestion d'une véritable écurie de course, des ingénieurs en charge du développement du modèle aux spécialistes du marketing devant soigner l'image de leur équipe.

C’est justement sur ce point que Motorsport.tv intervient. La chaîne d’information du réseau Motorsport est partenaire du Digital Media Award, qui viendra récompenser l’équipe la plus efficace dans sa communication digitale et son usage des réseaux sociaux. Une chaîne dédiée sera lancée pour mettre en lumière les jeunes talents de demain, mais aussi pour diffuser du contenu éducatif sur les matières scientifiques et les moments marquants de la compétition.

Andrew Denford, fondateur et président de F1 in Schools depuis plus de 20 ans, s’est dit "excité" à l’idée de voir la finale diffusée en direct. "Nous sommes très heureux de lancer ce nouveau partenariat avec Motorsport.tv et de diffuser nos événements du défi STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics, ndlr] sur leur plateforme", déclarait-il.

"C'est une excellente occasion pour nous de nous engager auprès des fans de sport automobile du monde entier et de présenter nos initiatives éducatives qui inspirent les étudiants et leur transmettent une passion pour le sport et l'ingénierie de haute performance. Il y a aussi de belles courses à voir", ajoutait Denford.

Sur les milliers d’élèves ayant participé à ce challenge depuis plus de 20 ans, certains sont parvenus à accéder à la Formule 1. Le futur Adrian Newey se trouve-t-il parmi les candidats de cette édition ? Début de réponse aujourd’hui, la compétition se déroulant jusqu’au 8 juin.

partages