François Sicard prendra ses fonctions au GP de Monaco

François Sicard prendra ses fonctions de directeur sportif monoplace à la FIA à partir du Grand Prix de Monaco. Comme nous vous le révélions le mois dernier, le Français a été recruté pour ce tout nouveau rôle, créé à la demande du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. Longtemps directeur général de DAMS, il a quitté l'écurie sarthoise lundi dernier après avoir respecté une période de six semaines de préavis.

La fonction de directeur sportif de la FIA était auparavant englobée dans le rôle de directeur de course qu'occupait Michael Masi, héritage d'une époque où Charlie Whiting, brusquement décédé en 2019, concentrait un nombre faramineux de responsabilités. Le poste a désormais évolué puisque François Sicard sera positionné dans l'organigramme pour faire l'interface entre Peter Bayer, responsable monoplace de la FIA, et les acteurs majeurs de la Formule 1.

Il sera notamment responsable de l'écriture et de la mise à jour du Règlement Sportif, et devrait garantir au nom de la FIA une vision d'ensemble sur la direction de course et les commissaires. Ses prérogatives s'étendront à la F2, la F3 et la F4.

Jusqu'à présent, François Sicard n'a jamais été directement impliqué en Formule 1. Néanmoins, il a travaillé avec de nombreux pilotes qui ont ensuite été promus dans la catégorie reine puisque DAMS a fait éclore plusieurs talents de renom. Il a débuté sa carrière en sport automobile en 2001 lorsqu'il a rejoint Renault Sport, après dix années passées dans le marketing au sein de la marque. Il a par exemple participé à la création du championnat World Series by Renault, qu'il a ensuite dirigé jusqu'au terme de la saison 2007, et a côtoyé à cette occasion Sebastian Vettel et Robert Kubica.

En 2007, il a rejoint OAK Racing en Endurance en qualité de directeur général, avant de rejoindre DAMS pour y occuper un rôle similaire au cours des dix dernières années. Une période durant laquelle l'écurie tricolore a décroché de nombreux succès dans différentes disciplines : en GP2 avec Davide Valsecchi (2012) et Jolyon Palmer (2014), mais aussi en Formule E lors du partenariat avec Renault, avec trois titres à la clé. C'est aussi sous sa direction que Kevin Magnussen et Carlos Sainz ont été sacrés en Formule Renault 3.5, respectivement en 2013 et 2014.

Avec Adam Cooper

