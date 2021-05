GP d'Espagne F1 - Programme TV et guide d'avant-course

C'est la 31e fois que la Formule 1 se rend sur la piste de Barcelone : le Grand Prix d'Espagne 2020 avait été remporté par Lewis Hamilton. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre cette épreuve.

Horaires et programme TV du GP d'Espagne 2021

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 7 mai

Essais Libres 1 11h30 - 12h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 15h00 - 16h00 Canal+ Sport Samedi 8 mai

Essais Libres 3 12h00 - 13h00 Canal+ Sport

Qualifications 15h00 - 16h00 Canal+ Sport Dimanche 9 mai

Course 15h00 Canal+ Infos et palmarès

Le premier Grand Prix d'Espagne de Formule 1 a eu lieu en 1951, sur le tracé urbain de Pedralbes, à Barcelone. Après avoir été couru à Jarama, Montjuïc et enfin Jerez, il se tient sans discontinuer depuis 1991 sur le circuit de Barcelona-Catalunya.

Longue de 4,675 km et composée de 16 virages, la piste de Barcelone va proposer une configuration inédite cette année avec le retour d'une version plus roulante du virage La Caixa (virage 10). La piste, qui n'a exceptionnellement pas été utilisée pour les courts essais hivernaux en avant-saison, est toute de même connue sur le bout des doigts par les écuries, tout comme le fait qu'elle ne favorise pas les dépassements et est très dure pour les pneus en raison de son abrasivité, de ses virages en appui à haute vitesse (les virages Renault (3) et Campsa (9) notamment) et de la chaleur qui y règne en général. En course, il faut boucler 66 tours, pour une distance totale de 308,424 km.

Les dix derniers polemen et vainqueurs Année Pole position Victoire 2020

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Lewis Hamilton Max Verstappen 2015 Nico Rosberg Nico Rosberg 2014 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2013 Nico Rosberg Fernando Alonso 2012 Pastor Maldonado Pastor Maldonado 2011 Mark Webber Sebastian Vettel Météo La journée de vendredi devrait être nuageuse, avec des températures maximales de 21°C attendues. Le samedi devrait être plus ensoleillé et chaud, avec 24°C prévus. En revanche, le dimanche pourrait être marqué par des averses dans l'après-midi, donc au moment de la course, et un mercure affichant 22°C. Course suivante : Grand Prix de Monaco (20-23 mai) Calendrier F1