La vraie Haas VF-22 a pris la piste à Barcelone

Charger le lecteur audio

Il y a plus de deux semaines, le 4 février dernier précisément, Haas avait été la première écurie à "présenter" sa Formule 1 en vue de la saison 2022. Les guillemets ne sont pas de trop car non seulement la voiture présentée l'était via un rendu informatique, sans présentation formelle de la monoplace lors d'un événement, mais en sus il s'agissait du propre aveu des responsables de l'écurie d'un concept à un stade précoce de développement.

"À quel point ce sera différent à Barcelone, vous le verrez dans deux semaines", avait ainsi déclaré Günther Steiner, le directeur de l'écurie américaine, en réponse à une question de Motorsport.com. "Elle sera un petit peu différente, évidemment. Nous ne disons pas que ce sera exactement la même qu'aujourd'hui. C'est un stade du développement, et nous ne voulons pas définir cela. Mais elle va dans cette direction."

Ce lundi, à deux jours des premiers essais hivernaux de la saison à venir, Haas en a finalement montré plus. L'écurie, qui organise du côté de Barcelone une journée de tournage promotionnel, a publié une courte vidéo de la sortie de stand de la VF-22, au volant de laquelle se trouve Nikita Mazepin, avant une photo de face en piste.

Ces images permettent déjà de voir que les minuscules entrées d'air des pontons aperçues sur le modèle 3D sont bien différentes de celles du modèle physique, mais aussi d'apercevoir une sortie de refroidissement imposante sur le capot moteur. L'aileron avant dispose bien du concept où le bout du museau n'est pas directement rattaché à l'élément de la moustache le plus avancé, à l'image de ce qui a été vu chez Aston Martin et McLaren notamment. Des petites ailettes ont fleuri de chaque côté du cockpit.

Le programme de roulage des essais sur le Circuit de Barcelona-Catalunya est déjà connu puisque Mazepin entamera la journée de mercredi avant de voir Mick Schumacher lui succéder pour l'après-midi. Ce sera l'inverse jeudi avant de retrouver à nouveau Mazepin en matinée et Schumacher en fin de journée pour vendredi.